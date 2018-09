Kiadás

Szuperdobozban a Metallica 30 éves klasszikus albuma

Egy fantasztikus összeállítású dobozban újra kiadják a Metallica klasszikus albumát, a harminc évvel ezelőtt megjelent ...And Justice For All című lemezt.



A november 2-án megjelenő super deluxe edition változatban nem kevesebb mint 13 CD, valamint négy-négy vinyllemez és DVD lesz, tele ritkaságokkal és korábban soha meg nem jelent felvételekkel - olvasható a www.superdeluxeedition.com-on.



A heavy metál zene legendás amerikai csapatának negyedik stúdióanyaga 1988-ban jelent meg. A kiadvány szuperváltozata tartalmazza majd a lemezanyag újramaszterizált verzióját CD-n és egy dupla LP-n. Benne lesz még tíz CD, amelyen riffek, zenekari jamek, demók, B-oldalak, rádióváltozatok, nyers mixek és koncertfelvételek hallhatóak. Tripla bakelitre került az 1989-es seattle-i Metallica-koncert anyaga, egy képes vinyl kislemezre a One című kislemez, emellett négy DVD-re további élő anyagok és videokamerával rögzített kincsek.



A dobozban lesz egy mp3-as letöltési kód is, meg korabeli turnépasszok, nyomatok, szövegkönyv és egy 12 oldalas keménykötésű könyv, sok-sok fotóval.



Ezt a verziót most 150 dollár körüli áron lehet előrendelni, de a kisebb pénztárcájú Metallica-rajongóknak készül egy három CD-s és egy dupla vinyles kiadás is.



Az Elektra kiadásában 1988-ban megjelent ...And Justice For All az első Metallica-lemez volt, amely a korábbi basszusgitáros, az autóbalesetben két évvel korábban meghalt Cliff Burton nélkül, a helyére került Jason Newsteddel készült. A világszerte mintegy tízmillió példányban elfogyott lemezen olyan emblematikus számok szerepelnek, mint a Blackened, a One, a The Shortest Straw vagy a Dyers Eve.