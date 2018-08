Augusztus 20.

Nagyváradra és Bihardiószegre is ellátogat a debreceni virágkarnevál

'Amikor ünnepre készülünk, virággal ajándékozzuk meg az ünnepelteket, mert a szeretet, a kedvesség és a tisztelet jelképe, többet mond ezer szónál.' 2018.08.17 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Idén először Bihardiószegre is eljutnak a debreceni virágkarnevál virágjárművei, amelyek 13. alkalommal vonulnak fel a nemzeti ünnep utáni napon Nagyváradon is - írta pénteki számában a Bihari Napló napilap.



Az elkövetkező napok határokon átnyúló ünnepi eseményeiről Bihar és Hajdu-Bihar megye, valamint Nagyvárad és Debrecen vezetői adtak tájékoztatást egy csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatón.



Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy "amikor ünnepre készülünk, virággal ajándékozzuk meg az ünnepelteket, mert a szeretet, a kedvesség és a tisztelet jelképe, többet mond ezer szónál".



Pásztor Sándor, a Bihar megyei önkormányzat elnöke elmondta, négy entitás állt össze a határ romániai oldalán zajló rendezvények megszervezéséhez: Nagyvárad, Debrecen, Bihar megye és Bihardiószeg - idézte Debrecen és Nagyvárad közös, kétnyelvű portálja, a Denagy.hu.



Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere megállapította: "a kultúra az, ami bennünket leginkább összeköt, és ennek a megnyilvánulásai azok a rendezvények, amelyeket a határ két oldalán együtt tartanak".



Úgy vélte: ilyen a virágkarnevál, amely 13. alkalommal látogat el Nagyváradra. Az alpolgármester ezután meghívta a nagyváradiakat a Debreceni Virágkarnevál rendezvényeire.



Dacian Palladi nagyváradi városmenedzser tájékoztatása szerint a debreceni virágkarnevál öt virágkocsija vonul fel augusztus 21-én délután Nagyvárad utcáin a Szent László térig, ahol este a 100 Tagú Cigányzenekar lép fel.



A két megyeszékhely kocsija Debrecen és Nagyvárad színházait, a két megye virágkompozíciója pedig az érmelléki borkultúrát és a magyar népi hagyományokat jeleníti meg.



Mados Attila, Bihardiószeg polgármestere azt hangsúlyozta, hogy az augusztus 20-i ünnep az államalapításhoz és a Mária-kultuszhoz is kapcsolódik, az utóbbi összekötő kapocs a magyarok és a románok közt.



Bihardiószegen augusztus 22-én délután vonulnak fel a virágkocsik.