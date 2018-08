Film

Hét magyar alkotás versenyez a szarajevói filmfesztiválon

Hét magyar film versenyez a balkáni térség legfontosabb seregszemléjén, a pénteken kezdődő szarajevói filmfesztiválon. A mustra koprodukciós fórumára ezen felül három magyar alkotó még készülőben lévő filmjét, filmtervét is meghívták. 2018.08.09 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A játékfilmek versenyében indul Szilágyi Zsófia Cannes-ban már díjazott Egy nap című alkotása. Szilágyi Zsófia a Filmalap Inkubátor Programjában készítette el játékfilm rendezői bemutatkozását egy háromgyerekes anya percekre beosztott idejéről. A film főszerepében Szamosi Zsófia látható - olvasható a Magyar Nemzeti Filmalap közleményében.



Mint írják, rögtön a locarnói világpremiert követően a szarajevói filmfesztivál nagy presztízsű Fókusz programjában is bemutatkozik Milorad Krstić akció-thrillere, a Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs mozifilm.



A dokumentumfilm versenyben három magyar alkotó indul. Bogdán Árpád Gettó Balboa címmel készült legutóbbi filmjének középpontjában a józsefvárosi gyerekeket felkaroló, börtönviselt, később megtért edző, Misi és a világbajnoki címre törő, tehetséges, de nehéz szociális körülmények közül érkező fiatal bokszoló, Zoli élete, és kettőjük kapcsolata áll.



Csuja László Kilenc hónap háború című magyar-katari koprodukcióban készült alkotása egy 23 éves srác története, aki kárpátaljai magyarként kilenc hónapig harcol az orosz-ukrán háborúban.



Zurbó Dorottya a Filmalap Inkubátor Program támogatásával készítette Könnyű leckék című első önálló rendezését. A napokban a locarnói filmfesztiválon debütált film egy fiatal szomáliai lány életét tárja a néző elé, aki a felnőtté válás határán minden szálat el kell, hogy szakítson, ami hazájához köti, hogy új életet kezdhessen Magyarországon.



A rövidfilmek versenyében lesz Láng Orsolya, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animációs tanszékén készült diplomamunkája, a Szezon után című alkotás nemzetközi premierje. A diákfilmek között versenyez Kiss Hajni Last Call és Kovács István Ostrom című alkotása is, mindkettő a Színház- és Filmművészeti Egyetemen készült. Kiss Hajni tavasszal a budapesti Friss Hús filmfesztivál fődíját, míg Kovács István a különdíjat nyerte el, a nemzetközi közönség először Szarajevóban láthatja a filmeket.



Az elkészült filmek mellett még fejlesztési szakaszban járó filmterveket és már forgó filmeket is bemutatnak a nemzetközi szakmának a szarajevói filmfesztivál CineLink elnevezésű programjain. A magyar alkotók közül Bakony Alexa, Fabricius Gábor és Nagy Dénes rendezők kaptak meghívást a fórumra - áll a közleményben.