Programajánló

Klasszikus és crossover produkciók a Barokk Randevú zenei fesztiválon

Klasszikus műveket és crossover produkciókat is bemutat a Barokk Randevú elnevezésű zenei fesztivál augusztus 10-én és 12-én a Gödöllői Királyi Kastélyban. 2018.07.14 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Bachtól Djangóig című nyitókoncert augusztus 10-én játékosan vezeti végig a hallgatókat a barokk muzsikától a swing műfajáig. A Swing a la Django új, nagyszabású produkciója a műfajok keveredése mellett attól is különleges, hogy az interpretáció során a Talamba Ütőegyüttes és Micheller Myrtill énekesnő a zenekarral együtt alakítja, építi a dallamvilágot és a szólókat - közölték a szervezők az MTI-vel.



Augusztus 12-én a Megérthető zene című hangversenyen a BDZ Vonós Quintet, a Budapest Saxophone Quartet és a Corpus Quartet előadásában hangzik el a barokk zene egyik legkomplexebb remekműve, Johann Sebastian Bach A fúga művészete. A mű megértését Hollerung Gábor magyarázatai és történetei segítik.



Pergolesi 23 évesen írta Az úrhatnám szolgálót, amelyet eredetileg az Il prigioniero superbo című opera szüneteiben mutattak be, a zenetörténet azonban az első vígoperaként tartja számon. A Barokk Színházban augusztus 12-én látható előadásban a három szereplő, Bojtos Luca, Erdős Attila és Mózes Zoltán az egyszerű és vicces történet árnyoldalait, valamint meg nem tárgyalt részleteit is felszínre hozzák Philipp György rendezésében, a Budafoki Dohnányi Zenekar közreműködésével.



A Barokk Randevú záróhangversenyén Händel első angol nyelvű vallásos műve, az Utrechti Te Deum és Jubilate csendül fel, amely az 1713-as utrechti béke megünneplésére született. Ez volt a brit királyi család első megbízása a zeneszerző számára, és Händel ezzel meg is alapozta londoni karrierjét. Augusztus 12-én a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, valamint Csereklyei Andrea, Megyesi Schwartz Lúcia, Gavodi Zoltán, Szerekován János és Blazsó Domonkos szólisták közreműködésével szólal meg a Magyarországon viszonylag ritkán hallható barokk oratórium Hollerung Gábor dirigálásával.



A Barokk Kastélynapok részeként megvalósuló Barokk Randevú célja, hogy klasszikus és crossover jellegű produkciók bemutatásával közelebb vigye a barokk zenét a közönséghez. Az eseményt Lombos Pál, a Swing a la Django és a Heuréka Music Agency vezetője, valamint Hollerung Gábor karmester, a Budafoki Dohnányi Zenekar vezetője hívta életre.