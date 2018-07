Kult

Kiállítják Freud titkos gyűrűit Jeruzsálemben

hirdetés

A gyűrűk Freudja című kiállításon első alkalommal mutatnak be olyan gyűrűket, melyeket a pszichoanalízis atyja hűséges tanítványainak, olykor pácienseinek ajándékozott - írja a The Times of Israel.



Freud mintegy húsz alkalommal adott ilyen ajándéktárgyakat szívéhez közel álló embereknek a pszichoanalitikusok titkos társaságához tartozás jelképeként, melyekből hatot egybegyűjtöttek a múzeum szakemberei.



A bécsi orvos elsőként Eva Rosenfeld nevű tanítványának adott át 1912-ben egy ilyen ékszert, ami később Rosenfeld adományaként az Izrael Múzeumba került. Az ajándékkal Freud hűségét kívánta elismerni, miután úgy érezte, hogy Carl Gustav Jung nevű svájci követője elárulta, amikor saját iskolát alkotott tanításait tovább értelmezve.



Morag Wilhelm, a múzeum fiatal kurátora figyelt fel a gyűrűre, melynek története kutatásra és újabb hasonló tárgyak keresésére ösztökélte. A kiállításra érkezett gyűrű New Yorkból, az ottani zsidó múzeumból, Bécsből, az osztrák nemzeti könyvtárból és Londonból, az ottani Freud múzeumból is.



Freud ajándékgyűrűibe antik gyűjteményéből származó köveket rakatott, s mindegyikbe egy-egy mitológiai szereplőt vésetett, ami tanításaival, valamint a megajándékozotthoz fűződő kapcsolatával függött össze.



A múzeum reméli, hogy az időszakos kiállítás felkelti az érdeklődést a különleges tárgyak iránt és újabb Freud adományozta gyűrűk fognak előkerülni a nagyvilágból.