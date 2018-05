Egy nap

Díjat nyert Cannes-ban Szilágyi Zsófia filmje

Jelenet a filmből (Fotó: MTI/Kallos Bea)

Szilágyi Zsófia Egy nap címe filmje nyerte el szombaton a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI) kategóriadíját a 71. cannes-i filmfesztivál párhuzamos válogatásaiban bemutatott első és második filmek közül.



A magyar rendezőnő első játékfilmjét a Kritikusok Hete című válogatásban mutatták be a világ egyik legrangosabb filmes szemléjén.



A fesztiválra akkreditált kritikusokból álló zsűri a kategóriadíjjal a párhuzamos válogatásokba, a Rendezők Kéthete és a Kritikusok Hete nevű programokba meghívott legjobb első és második filmek közül, de a nemzetközi zsűritől függetlenül jutalmazta a szerintük legjobb alkotást. A világ több száz filmkritikusát tömörítő szervezet díjának sorsáról kilenctagú nemzetközi zsűri döntött, amelyben a francia elnök, Michel Ciment mellett Belgium, Brazília, Chile, Franciaország, Hollandia, Nagy Britannia és Németország vezető filmkritikusai foglaltak helyet.



A zsűri indoklásában az olvasható, hogy "Szilágyi Zsófia figyelemreméltó magabiztos bemutatkozásában a pontos kamera és az erőteljes rendezés egy teljesen hétköznapi helyzet rendkívüli feszültségét és intenzitását érzelmekkel, humorral, drámaian jeleníti meg".



Miután a rendező és a film alkotói már hazautaztak Magyarországra, a szervezők Szilágyi Zsófia rövid köszönő üzenetét felolvasták a díjátadón a megjelent újságíróknak.



"Nagyon örülök ennek a díjnak, mert a fesztiválvetítéseken azon aggódtam, hogy érthető-e ez a magyar történet a nemzetközi közönségnek. Ezek szerint érthető" - mondta Szilágyi Zsófia telefonon az MTI-nek.

"A kritikusok megértették a filmnek a szellemi értelemben vett tétjét, azt, hogy az Egy nap kísérlet volt arra, hogy az átlagos hétköznapi valóságot, a háromgyerekes nők valóságát meg lehet-e érdekesen mutatni. A díjnak az az üzenete, hogy igen" - hangsúlyozta.



A rendezőnő elmondta, hogy a sűrű cannes-i napokról nagyon kellemes emlékeket őriz, mert a filmjét és az alkotógárdát "igazi kíváncsiság" övezte a fesztiválon.



"Ez a cannes-i díj jelentős nemzetközi elismerés az Egy nap alkotóinak és egy mérföldkő a Filmalap által életre hívott Inkubátor Program történetében is - mondta Havas Ágnes, a Filmalap vezetője az MTI-nek.



"Szilágyi Zsófia filmje az első a Program keretében elkészültek közül, amely Cannes-ben mutatkozott be. Óriási öröm, hogy egy új magyar tehetség felfedezéséhez járulhattunk hozzá. Bízom abban, hogy a cannes-i siker sok pályakezdő alkotónak ad biztatást, hogy jelentkezzen első filmtervével az Inkubátor Programra" - tette hozzá.



Szilágyi Zsófia első mozifilmje Szamosi Zsófia főszereplésével egy háromgyerekes anya egy napját meséli el, a cselekmény nagy része a hétköznapok rutinjára épül. Az aprólékos részetekkel realista módon bemutatott mindennapi események mögött a feszültséget a nő házassági válsága és családja szétesése miatti félelme adja, amelynek megakadályozására a napi rohanásban egyszerűen nem marad lehetősége.



A filmet a rendezőnő egy kisgyerekes barátnőjének e-mailje ihlette, aki tízperces lebontásban leírta neki egy napját. Ennek a tanárnőként dolgozó anyának a rutinszerű napját úgy szerette volna megmutatni, hogy a néző egy pillanatig se unatkozzon.



Szilágyi Zsófia Enyedi Ildikó és Gothár Péter osztályában végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmrendező szakán.



Az Egy nap gyártását a Filmalap a pályakezdő alkotókat segítő Inkubátor Programjának keretében 62 millió forinttal támogatta. Szilágyi Zsófia filmjét, amely a tervek szerint ősszel lesz látható a hazai mozikban, a Partnersfilm gyártotta Kenesei Edina és Pataki Ági vezetésével, az operatőr Domokos Balázs, a vágó Szórád Máté volt.



Az Egy nap meghívást kapott június 6. és 17. között megrendezésre kerülő Sydney filmfesztivál versenyprogramjába is, amelynek fődíját tavaly Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című alkotása nyerte el.

Az 1962-ben alapított Kritikusok Hete az első úgynevezett párhuzamos program volt az A-kategóriás filmfesztiválok történetében. A francia filmkritikusok által életre hívott rendezvény célja új tehetségek felfedezése a nagy neveket felvonultató filmes mustrával párhuzamosan. Az idén 1100 benevezett mű közül mindössze hét ígéretes tehetség játékfilmje kapott meghívást a programba.



A FIPRESCI-zsűri a különdíj mellett a cannes-i fesztivál hivatalos versenyprogramjából és az Un Certain Regard válogatásból választott ki egy-egy filmet. Az előbbit a dél-koreai Li Csang Dong Burning című alkotása, a második legjelentősebb program díját pedig a belga Lukas Dhont Girl című filmje nyerte el.



A hivatalos versenyprogram díjkiosztó ünnepségét szombat este tartják.