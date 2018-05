Programajánló

Edda, Kowalsky, Ghymes az idei Gombaszögi Nyári Tábor programján

A Gombaszögi Nyári Tábort - amely a felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvénye - az idén július 16. és 22. között rendezik meg. 2018.05.16

Véglegessé vált a Gombaszögi Nyári Tábor idei zenei programja, annak kínálatában több tucat - főként könnyű-, elektronikus és népzenei - koncert szerepel - tájékoztatta az MTI-t Orosz Örs, az egyik legnagyobb felvidéki nyári ifjúsági rendezvénynek számító tábor főszervezője szerdán.



A fesztivál zenei műsorán negyven, többségében magyar zenei fellépő szerepel. A tábor nagyszínpadán lép fel az Edda, a Punnany Massif, a Kowalsky meg a Vega, Lovasi András Lovasi 18 nevet viselő produkciójával, a Ghymes, a P.A.S.O. , a Jóvilágvan, a Parno Graszt és az Anima Sound System is.

A nyári tábor lakói az idén minden este három párhuzamosan működő zenei színpad műsora közül válogathatnak, az idén a korábbi évadoknál nagyobb szerepet kap a Kisszínpad is, azon többek között a Hiperkarma, a Margaret Island és az Estendon zenél majd. A harmadik zenei színpadon, amely az idén az NFG Club nevet viseli, már hagyományosan az elektronikai zenéé a főszerep csaknem egész nap. A komolyzene kedvelőinek is lesz miből válogatniuk, őket a Korona sátor várja.



A fesztivál programján az idén először jelenik meg önálló helyszínen és programblokkban a népzene. A Folkszöglet nevű programhelyszín egy új, tánctérrel felszerelt erdei fesztiválsátorból és egy színpadból áll, annak műsorát a Hagyományok Háza közreműködésével biztosítják, ott népzenei koncertek mellett táncházakat és más hasonló témájú programokat is tartanak majd.



A tábor látogatóit a zenei felhozatal mellett minden nap több közéleti-politikai témájú program is várja majd, ezek részleteit azonban a szervezők csak később teszik közzé.



A fesztivál látogatóit a helyszínen a tavalyihoz képest ismét több újítás várja. "A magyar kormány támogatásával tovább folytatódott a terület fejlesztése, egyebek mellett a hat régi faház közül három lebontásra került s ezek helyére korszerű emeletes házak kerültek" - mondta a főszervező. Új lesz a tábor központi vendéglátó egysége is, a tavalyi rendezvény után a régi épületet lebontották, ezt az idén ideiglenesen sátrakkal helyettesítik a szervezők, akik a korábbi éveknél bővebb étel-ital kínálatot és több vizesblokkot is ígérnek.



A Gombaszögi Nyári Tábor elődrendezvényei több évtizedes múltra tekintenek vissza, a tábort jelenlegi formájában már tizenegyedik éve a szlovákiai magyar egyetemisták egyik szervezete, a Diákhálózat és a Sine Metu polgári társulás valósítja meg több más diák szervezettel együttműködve, mások mellett a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának, az Emberi Erőforrások minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapnak és a szlovák kormányhivatalnak a támogatásával. A Gombaszögi Nyári Tábor az utóbbi években csak nevében volt "gombaszögi", mivel sokáig a Rozsnyóhoz közeli Krasznahorka-váralján, a helyi kempingben rendezték.



A rendezvény részletes programja itt érhető el.