Programajánló

Az arisztokrácia terítési szokásait mutatják be a Gödöllői Királyi Kastély legújabb kiállításán

hirdetés

Míves porcelántárgyakkal korhűen megterített asztalokat láthat a közönség azon a kiállításon, amely az európai arisztokrácia terítési szokásait mutatja be a Gödöllői Királyi Kastélyban, Terítéken a "fehér arany" - Kastélyok, paloták, porcelánok címmel.



Az intézmény tájékoztatása szerint a kiállításon bemutatott porcelántárgyakat (pohárhűtő, parfés kínáló, csemegéstálka, tejszínes kiöntő) megterített asztalokon, korhű enteriőrökben láthatja a közönség. A bemutatott tárgyak jellegzetes 19. századi darabok, az empire korszakától egészen a századfordulóig.



Mint írják, az arisztokraták életének fontos eseményei közé tartozott a vendéglátás, amelynek fénypontját az étkezések adták. A reprezentáció és az etikett sehol sem került annyira erősen előtérbe, mint a szertartások által uralt étkezéseken, kiváltképp az esti vacsorákon. Az étkezések a mindennapok során is szigorú szabályok szerint zajlottak.



A terítékek is éppen annyira finomak és drágák voltak, mint a nagyobb eseményeken, talán csak a mennyiségük volt kevesebb, igazodva a rövidebb ételsorhoz és az asztal körül lévők számához. A tányérok, poharak, evőeszközök minősége jól mutatta a vendéglátó család társadalmi helyzetét.



A Gödöllői Királyi Kastély második fénykorát, az Osztrák-Magyar Monarchia korát a híres bécsi gyárak termékei, illetve a különleges herendi porcelánok reprezentálják.



Amikor a bécsi porcelángyár, a térség második legrégebbi és nagy történeti hagyományokkal rendelkező manufaktúrája 1864-ben beszüntette termelését, a művészi kivitelezésű, egyedi porcelánok előállítására szakosodott herendi gyár vevőköre látványosan bővült. 1867 után a legnagyobb megrendelések a királyi udvarból érkeztek, és a Herendi Porcelánmanufaktúra 1872-ben elnyerte a császári és királyi udvari szállítói címet. A Budán és Gödöllőn használt készletek gyártása mellett gyakran a diplomáciai ajándéknak szánt darabok is Herenden készültek.



A tárlat igazi különlegessége, hogy egy kiállításon belül jelennek meg az úgynevezett Alexandra Pavlovna-étkészlet darabjai és a budai várban, valamint a gödöllői kastélyban használt királyi porcelánok.



Az időszaki kiállítás a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 keretében, az Európai Királyi Kastélyok Szövetsége közös tematikája alapján valósult meg. A tárlatot szeptember 2-ig tekinthetik meg az érdeklődők Gödöllőn.