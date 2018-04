Programajánló

Októberben lesz 40 éves a Győri Nemzeti Színház, klasszikus évadot hirdetnek

A Győri Nemzeti Színház emblematikus épülete 2018 októberében ünnepli 40 éves évfordulóját. A színház 1978. október 31-én Illyés Gyula Fáklyaláng című darabjával nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A jubileum előtt tisztelegve a színház meghirdette klasszikus évadát - olvasható a színház MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



A 2018-19-es évad műsorterve szerint a nagyszínházban Mikszáth Kámán-Závada Pál Különös házasság című művét mutatják be szeptemberben, Valló Péter rendezésében. Csehov Sirály című színjátékát októberi bemutatóval Bagó Bertalan állítja színpadra.



A Győri Balett Black to Say Silence - Sötét, csönd címmel novemberben tart premiert. A produkció koreográfusa Ángel Rodriguez, a zene Fernando Lázaro munkája. Fenyő Miklós-Egressy Zoltán Aréna című musicaljének bemutatóját decemberben láthatja a közönség, Forgács Péter rendezésében, Kováts Gergely Csanád koreográfiájával.



A Győri Nemzeti Színház és a Co-Opera produkciójaként Mozart Figaro házassága című vígoperáját 2019 februárjában, Szabó Máté rendezésében tűzik műsorra. John Steinbeck Egerek és emberek című művét Szűcs Gábor állítja színpadra, 2019 márciusi premierrel.



Huszka Jenő-Bakonyi Károly-Martos Ferenc Bob herceg című operettje 2019 áprilisában látható először, Radó Denise rendezésében, Fekete Miklós koreográfiájával.

A Kisfaludy teremben Goldoni Két úr szolgája című komédiáját mutatják be szeptemberben, Funtek Frigyes rendezésében, Heltai Jenő A tündérlaki lányok című művét pedig 2019 februárjában láthatja először a közönség, Forgács Péter rendezésében.



A sulibérletes előadások között Kszel Attila Mágusok és varázslók című, valamint Kszel Attila és Szücs Péter Pál Ludas Matyi Jr. színművét játsszák, továbbá Simon Kornél rendezésében bemutatják Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című meséjét is.



Mint a közleményben írják, minden évben egy 16 oldalból álló évados műsorfüzetet adnak ki, amely most 40 oldallal bővült. 40 éves színházi kiadványuk az 1978 óta eltelt évadok előtt egy-egy rövid emlékkel tiszteleg, a kiadvány lapjain a színház művészei osztják meg gondolataikat az olvasóval. Az októberi évfordulóra a teátrum egész napos rendezvénysorozattal készül: rendhagyó módon akkor tartják nyílt napjukat, amelyet gálaműsorral zárnak.



A közleményben kitérnek arra, hogy a Modern Városok Program keretében a Győri Nemzeti Színház és környezete megújul. A meghirdetett húszmilliárdos fejlesztésből nyolc milliárd forint jut a győri teátrum teljes rekonstrukciójára.



A tervezett beruházás 2019 őszén indul, így a Győri Nemzeti Színház társulata és a Győri Balett az Olimpiai Sportpark nagycsarnokában játszik. A tervek szerint a beruházás 2021 őszére készül el, ekkor vehetik birtokba a 21. századi modern épületet.



Mint a közleményben áll, a jövő évadban Nagy Gréta színész-énekesnő az Aréna című musical főszereplőjeként mutatkozik be a győrieknek, Kurucz Dániel színművész pedig szeptembertől látható a Különös házasság című darabban.



A nagyszínházban az István, a király, A padlás és az Abigél, a Kisfaludy teremben a Csoportterápia, a Primadonnák és A Pál utcai fiúk című darab marad műsoron.