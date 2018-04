Programajánló

Budapestre érkezik a világhírű Koreai Nemzeti Kortárs Táncegyüttes

A koreai kortárs tánc egyik legizgalmasabb darabjának számító Kavalkád című produkció először látható Magyarországon. Az előadás különböző világok ötvözésére tesz kísérletet: merész módon vegyíti a keleti és nyugati, a régmúlt és a kortárs zenés és táncos hagyományokat - olvasható az est házigazdája, a Koreai Kulturális Központ MTI-hez eljuttatott ismertetőjében.



Az alkotók szerint az előadás révén a nézők közelebb kerülhetnek a koreai kultúrához, gondolkodásmódhoz, a koreai emberek lelkivilágához, Korea egyszerre gazdag és súlyos örökségéhez.



Ahn Sungsoo koreográfiájának egyik állomásán újraértelmezi Eminem és az udvari tánc kapcsolatát. Sztravinszkij és a koreai sámánisztikus rituálé megidézésével pedig arra a négy évvel ezelőtti dél-koreai kompkatasztrófára is reflektál, amelyben több mint háromszáz diák vesztette életét. Az előadást közönségtalálkozó követi, ahol a társulat tagjai személyes élményeiket is megosztják a darabbal kapcsolatban.



A Kavalkádot 2016-ban mutatták be Párizsban, ahol a Théatre National de Chaillot adott otthont a premiernek. Az elmúlt négy évben a darab mind Koreában, mind külföldön elismerő kritikákat kapott. Budapest után a londoni The Place-ba viszi el a produkciót a társulat.



Az ázsiai kortárs tánc legjobb és legizgalmasabb társulataként emlegetett Koreai Nemzeti Kortárs Táncegyüttes tagjai az ősi kardtánctól a klasszikus baletten át a hip hop-ig tökéletesítették tudásukat, és kreatívan vegyítik a keleti és nyugati hagyományt.



Ahn Sungsoo újságírást és filmezést tanult mielőtt 1991-ben megalapította saját tánccsoportját, a Sungsoo Ahn Pick-up Group-ot New Yorkban. Egyedi koreográfiái rövid időn belül magára vonták a szakma figyelmét, és olyan impozáns helyszínekre kaptak meghívást, mint a Joyce Theater, Lincoln Center és Dance Theater Workshop.



A koreográfus 1989-ben tért vissza Szöulba, ahol tovább dolgozott egyedi művészi nyelvezetének finomításán. Mára széles körben ismertté vált elsősorban műfaji határokat feszegető kísérletei révén, alkotásaiban a hagyományos koreai tánc gazdag örökségét ötvözi a balett, a hip hop és a kortárs tánc elemeivel.



Az általa kifejlesztett módszer lehetővé teszi a táncosoknak a gyors és szabad mozgást, a műfajok közötti hirtelen váltásokat, megteremtve a technikai alapot a keleti és nyugati táncokban rejlő szépség bemutatására egy produkción belül. Ahn Sungsoo 2017 óta áll a Koreai Nemzeti Kortárs Táncegyüttes élén, amely vezetése alatt egyre nagyobb nemzetközi elismerésnek örvend.