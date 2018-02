Programajánló

Már lehet nevezni a Zuglói Táncfesztiválra

hirdetés

Idén szalagavató táncokkal is lehet nevezni a Zuglói Táncfesztivál - Országos Amatőr Táncversenyre, amelyre május végéig várják a jelentkezéseket.



A szervezők közleménye szerint a 34. alkalommal megrendezett verseny szabályzatába idén számos újítás került: megfelelő számú nevezés függvényében külön kategóriában versenyeznek majd az alapfokú művészetoktatási intézmények, rugalmasabb időbeosztásban mutatkozhatnak be a különböző kategóriák táncosai, továbbá idén a végzős gimnazisták is elindulhatnak szalagavató tánc kategóriában.



A kiírásra amatőr és profi kategóriában lehet nevezni, egyénileg vagy csoportosan 6 éves kortól, felső korhatár nélkül színpadi tánc, színpadi tánc-akrobatika, hip-hop, művészi látványtánc, akrobatikus rock and roll, akrobatikus show-tánc, néptánc, versenytánc, mazsorett - tradicionális és show-tánc, break, disco, hastánc és szalagavató táncok kategóriában.



A június 2-án és 3-án zajló verseny alatt és annak szüneteiben külön helyiségben táncoktatás, valamint tánc- és sportbemutató is lesz.



A jelentkezéseket a szervezők május 27-én éjfélig várják, de csak az első 350 nevezést fogadják be.



A részletes nevezési feltételek a szervező Fórumház Egyesület honlapján vagy Facebook-oldalán olvashatók.