Programajánló

A vámpír és az Oberon látható az Erkelben

Pénteken Heinrich Marschner A vámpír című műve hangzik el koncertszerű változatban, vasárnap a Kolozsvári Magyar Opera mutatja be Carl Maria von Weber Oberon című alkotását a budapesti Erkel Színházban. 2018.01.11 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Ring gyűrűi-évad tematikáját követve a hétvégén két, Wagnert inspiráló, méltatlanul ritkán játszott művet tűz műsorára egyszeri alkalommal a Magyar Állami Operaház - közölte a dalszínház csütörötkön az MTI-vel.



Az 1828-as A vámpír korának rendkívül népszerű, ma mégis ritkán játszott alkotása, amelyben a szerző hátborzongató természetfeletti atmoszférát teremt és ellenállhatatlan muzsikával mesél szerelemről, szenvedélyről és a sötét erőkkel való harcról. A vámpírt Bruno Taddia olasz bariton alakítja, kiszemelt áldozatait Balga Gabriella, Keszei Bori és Kolonits Klára formálja meg, Aubreyként Balczó Péter áll színpadra. A további szerepekben Kálnay Zsófia, Busa Tamás, Kiss Tivadar, Molnár Zsolt, Rácz István, Rezsnyák Róbert, Szerekován János és Ujvári Gergely hallható, az Opera Ének- és Zenekarát Cser Ádám vezényli, a megbízott karigazgató Csiki Gábor.



Carl Maria von Weber utolsó operája, az Oberon a Kolozsvári Magyar Opera színrevitelében látható. A darabot Selmeczi György rendezésében, Jankó Zsolt vezényletével szeptemberben mutatta be a Kolozsvári Magyar Opera. A premieren és az Erkel Színházban is a címszerepet Tony Bardon tenor énekli, a szerelmes párt Pataki Adorján és Covacinschi Yolanda formálja meg. Fatimát és Sherasmint, valamint a csalafinta Puckot Molnár Mária, Balla Sándor és Veress Orsolya alakítja. A további szerepekben Bogoi Viorica, Moldovan Vlad, Fülöp Tímea és Rares Arcadie Cimpean táncművész látható.



A Kolozsvári Magyar Opera és a Magyar Állami Operaház közti együttműködés részeként az erdélyi társulat két tavalyi bemutatóját is újra előadja szombaton az Erkel Színházban. Chudy József Pikkó Hertzeg és Ruzitska József Béla futása című operájának főbb szerepet Pataki Adorján, Váta Roland, Szilágyi János, Laczkó Vass Róbert és Székely Zsejke alakítja. A Kolozsvári Magyar Opera zenekarát Selmeczi György vezényli.