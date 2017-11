Programajánló

Oszmán hadjáratok miniatúrái a Magyar Nemzeti Múzeumban

Matrakci Nasuh, a 16. század géniusza címmel kiállítás látható csütörtöktől a Magyar Nemzeti Múzeumban Budapesten; a tárlat az Oszmán-Török Birodalom egyik legkiemelkedőbb tudós polihisztorát és korát mutatja be. 2017.11.23

Az Isztambuli Interkulturális Művészeti Párbeszéd Egyesület rendezésében és a Török Köztársasági Elnöki Hivatal védnöksége alatt megvalósuló kiállítás Szarajevó, Belgrád, Isztambul, Bécs, Tokió, Párizs, Róma és Washington után érkezett utolsó állomására, Magyarországra, ahol annak idején I. Szulejmán szultán örök nyugalomra lelt.



A múzeum tájékoztatása szerint Matrakci Nasuh a 16. századi Oszmán-Török Birodalom egyik legkiemelkedőbb tudós polihisztora volt, miniatúrái a mai napig megihletik a képzőművészet világát



A kiállítás tizenkét kortárs török művésznő munkáit mutatja be, amelyeket Matrakci Nasuh I. Szulejmán hadjáratait leíró művei inspiráltak. Nasuh versgyűjteményének sorait díszes, kalligrafikus feliratokon festették meg; egy modern vászon pedig a polihisztor által művelt tudományokat ábrázolja. A múzeum tájékoztatása szerint 41 mű mutatja be Törökország gazdag történelmét és művészetét az érdeklődő közönség számára.



Az alkotások mellett az érdeklődők megtekinthetik a Matraki című rövidfilmet is.



A kiállítást november 23-tól december 28-áig láthatja a közönség a Magyar Nemzeti Múzeumban.