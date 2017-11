Betegség

Tüdőrák helyett valami mást találtak az orvosok Székhelyi Józsefnél

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, az első hírek szerint Székhelyi Józsefnél tüdőrákot találtak, a színész viszont a Mokk egyik műsorában pontosította a diagnózist. "A patológiai vélemény az volt, hogy nem tüdőrák, nem áttétes prosztatarák, hanem valami egyéb a hasüregemben valahol. Ezt a valaholt derítik ki ma délelőtt. Ennek nagyon örülök, mert legalább tudunk egy támpontot, ami ellen fel lehet venni a harcot, és én föl is veszem, meg az orvosaim is erre biztatnak" - mondta a Mokkában Székhelyi József.