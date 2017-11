Gyász

Elbúcsúztatták Som Lajost - képek

Som Lajos basszusgitáros és dalszerző, a Piramis együttes egykori vezetője hosszú betegeskedés után 70 éves korában október 30-án hunyt el. A hard rock csapat a hetvenes évek második felében talán a legnépszerűbbnek számított Magyarországon, fennállása alatt, 1974 és 1982 között hét lemezt jelentetett meg. 2017.11.12 20:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI Fotó: Soós Lajos

Nagy Feró énekes Som Lajos búcsúztatásán a budapesti Rockmúzeumban 2017. november 12-én. A basszusgitáros és dalszerző, a Piramis együttes egykori vezetője 70 éves korában, október 30-án hunyt el.

MTI Fotó: Soós Lajos

Köves Miklós, a Piramis együttes dobosa Som Lajos búcsúztatásán a budapesti Rockmúzeumban 2017. november 12-én.

MTI Fotó: Soós Lajos

Résztvevők Som Lajos búcsúztatásán a budapesti Rockmúzeumban 2017. november 12-én.

Som Lajos zenéket és szövegeket egyaránt írt a Piramisnak, mások mellett olyan slágerek születésénél működött közre, mint a Ha volna két életem, a Mondj egy mesét, A becsület, az Ajándék, A szerelem ördöge vagyok, a Gyere szoríts erősen, a Hív a sötét, a Kóbor angyal vagy a Nincs kegyelem.



A Piramisban Som és Gallai mellett Závodi János gitározott, Révész Sándor énekelt és Köves Miklós dobolt. A csapat 1992-ben és 2006-ban is visszatért néhány nagy koncertre, de Som tizenegy évvel ezelőtt már csak a fellépés elején és végén állt a színpadra. A Piramis után egy ideig a Senatorban zenélt, de annak 1987-es feloszlását követően nagyon ritkán hallatott magáról mint zenész, a sajtóban rossz egészségi állapotáról, alkoholizmusáról lehetett olvasni. 2011-ben azzal keltett feltűnést, hogy sajtótájékoztatón bejelentette, Storm néven újra zenekart alapít, de ebből végül semmi nem lett.



Som Lajos a hatvanas évek közepén a Record együttesben kezdett zenélni, később tagja volt a Tűzkeréknek, a Neotonnak és a Taurusnak. Írt dalokat korábbi feleségének, Karda Beátának is.



Piramis néven jelenleg is aktív az a formáció, amelyben Závodi, Gallai és Köves mellett Nyemcsók János énekel és Vörös Gábor basszusgitározik.