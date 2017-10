Elismerés

Margaret Atwood kanadai író átvette a Franz Kafka-díjat Prágában

Margaret Atwood kanadai író kapta idén a Franz Kafka-díjat. Az elismerést az írónő kedden este vette át a prágai óvárosi városháza dísztermében.



A Franz Kafka Társaság közleménye felidézte, hogy a díj odaítéléséről nemzetközi zsűri döntött, amely ezúttal több mint egy tucatnyi jelölt közül választotta ki a kanadai írót. A jelöltek névsorát a hagyományoknak megfelelően idén sem hozták nyilvánosságra.



Margaret Atwood 1939-ben Ottawában született. Elismert író, költő, akinek alkotásait több irodalmi díjjal jutalmazták. Irodalmi munkássága nagyon sokrétű, sokan feminista írónak tartják, mert gyakran foglalkozik az emberi jogokkal, különös tekintettel a nők jogaira. Munkáiban ugyanakkor megjelenik a kanadai nemzeti identitás taglalása is. Több mint egy tucat műve magyarul is megjelent.



A Kafka-díjat - egy bronz plakettet, amely Kafka prágai szobrát ábrázolja - korábban olyan irodalmi nagyságok kapták meg, mint Philip Roth vagy a Nobel-díjas Elfriede Jelinek és Harold Pinter. 2003-ban a díjat Nádas Péternek ítélték oda.



Az elismerést a prágai székhelyű Franz Kafka Társaság adományozza 2001 óta minden évben olyan íróknak, akiknek munkái minden olvasóhoz szólnak származásra, állampolgárságra, kulturális háttérre való tekintet nélkül. A társaság olyan írót tüntet ki, aki műveivel hozzájárult a demokrácia, az egymás iránti tisztelet és a humanizmus elveinek, értékeinek terjesztéséhez.



A díj odaítélésének egyik feltétele, hogy a kiválasztott író művei tükrözzék a közép-európai szellemi értékeket, eszmeiséget, de nem kell, hogy a díjazott a régióból származzon.



A Franz Kafka-díjjal 10 ezer dolláros pénzjutalom is jár.