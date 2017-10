Programajánló

Disznótoros Kolbászfesztivál Budapesten

Immár negyedik alkalommal rendezik meg a Disznótoros Kolbászfesztivált Budapesten a Magyar Vasúttörténeti Parkban, ahol a családi programok és folklórműsorok mellett kolbászvásár és disznóvágás is várja a közönséget péntektől vasárnapig. 2017.10.11 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 10 hektáros fesztiválterületen rengeteg program és neves fellépők szórakoztatják a közönséget, három napon át - olvasható a szervezők közleményében.



A 140 éves Békéscsabai Tájházban Csabai Kolbászt kínálnak az érdeklődőknek, az udvaron gyerekfoglalkozások, a tájház előtt szombaton meseszínház várja a családokat. Emellett a gyerekek a karámokban háziállatokkal találkozhatnak. A muzeális mezőgazdasági eszközök interaktív kiállításán a kukoricamorzsolást vagy a tökpucolást is kipróbálhatják a látogatók, míg a füves területen a veterán traktorok és régi stabilmotorok tárlata látható.



Disznóvágások során a látogatók követhetik a disznó feldolgozásának minden fázisát: a kolbásztöltéstől a zsír kisütésig.



A gyerekeket több programmal is várják, köztük népi játszótérrel, légvárral, légcsúszdával, arcfestéssel, népi mesterségek bemutatójával és íjászoktatással. A Víztorony Parkban lévő szabadtéri színpadon néptáncosok, népzenészek, bábszínházak műsora szórakoztatja a közönséget. Az Orient csarnokban oldtimer autó és motor kiállítás várja a családokat.



A rendezvényen több mint 200 féle kolbászt kóstolhatnak meg az érdeklődők, a disznótoros ételeken kívül házi sajtokat, lekvárt, mézet, fűszereket, kürtős kalácsot. Ezen kívül pálinkafőzdék, sörfőzdék és borászatok is bemutatkoznak.



Két színpadon három napon át 50 zenei program várja a közönséget.



A budapesti kolbászfesztivál ideje alatt a Vasúttörténeti Park összes interaktív programja üzemelni fog. A fesztiválbusz a rendezvény ideje alatt folyamatosan szállítja majd a látogatókat a Nyugati pályaudvar és a Vasúttörténeti Park között.