Halász Judit 75 éves

wikipedia.org, Thaler Tamás

A Budapesten született kislány hároméves korában egy vállalati rendezvényen már a színpadra állt, de a szöveget – akkor még – elfelejtette. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulójaként a sportban jeleskedett, első osztályú minősítésű lovasként tagja volt az ifjúsági díjugrató válogatottnak. Mint mondja, itt tanult meg sok mindent, ami a pályán segítette: a fegyelmet, a figyelmet és a kitartást.



Még a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt, amikor Keleti Márton Esős vasárnapjának egyik cserfes kamaszlányát alakíthatta. Diplomáját 1964-ben kapta meg, ezután a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, ahol csak fél évet töltött, mert Várkonyi Zoltán – aki már a főiskolai évek alatt felfigyelt rá – vendégnek hívta a budapesti Vígszínházba. A következő évadtól szerződést kapott, és azóta is, immár fél évszázada a Szent István körúti társulat tagja.



Olyan színésznagyságok voltak a partnerei, mint Ruttkai Éva, Sulyok Mária, Páger Antal, Bulla Elma. Töretlen pályáján játszott Arthur Miller, Tennessee Williams, Csehov, Moliére, G. B. Shaw, Goldoni, Krúdy Gyula, Örkény István, Szakonyi Károly, Woody Allen, Neil Simon és még sok más szerző darabjaiban. Egyénisége főleg lírai alkatú nőalakok megjelenítésében teljesedik ki, de volt gyanútlan kislány, varázslatosan érzéki nő, nagyszerű tragika, komika is. Emlékezetes alakítást nyújtott Natasaként a Három nővérben, Mirandolinaként Goldoni színművében, Egérkeként Örkény Macskajátékában, hosszú évekig alakította Lindát a Játszd újra, Sam! című Woody Allen-darabban. Jelenleg az Audiencia című színműben II. Erzsébet brit királynőt alakítja.

Csaknem negyven filmben szerepelt, dolgozott együtt Szabó Istvánnal (Szerelmesfilm, Álmodozások kora), Keleti Mártonnal, Máriássy Félixszel, Várkonyi Zoltánnal, Székely Istvánnal, Rózsa Jánossal és Jancsó Miklóssal. Számtalan tévéjátékban is láthatta a közönség, máig népszerű a Csukás István írta Mirr-murr kandúr kalandjai című rajzfilmsorozat, amelyben minden szereplő hangját ő szólaltatta meg. (Az azonban csak legenda, hogy saját fiának mesélt volna a kamera előtt.)



Ikrek hava címen Radnóti Miklós verseiből készített lemezt, és meselemeze is jelent meg. A hetvenes évek közepétől műfajt teremtett, egy életre szóló feladatot vállalt a magyar költők, klasszikusok és mai szerzők gyerekeknek szóló megzenésített verseinek előadásával. Albumaiból kétmillió példány kelt el (a Hívd a Nagymamát! korong már néhány hónappal a megjelenés után platinalemez volt), ezért a számos aranylemez után gyémántlemezt is kapott. A 2001-es Mesés zenék, zenés mesék című lemezén a klasszikus zenét próbálta megismertetni a gyerekekkel, elsőként Mozart Varázsfuvoláját, folytatásként Kodály Háry Jánosát. Dalaiból sok ezer koncertet adott, a Vígszínházban hagyományossá váltak a karácsony előtti vasárnapi családi koncertjei.



Magyarországon elsőként őt választották meg a lengyel gyerekek által alapított Mosolyrend Lovagjának (ezt a kitüntetést II. János Pál pápa és Peter Ustinov is megkapta). A közönség szavazatai alapján 2003-ban tagja lett a Halhatatlanok Társulatának. Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF Magyar Bizottsága 2003 végén három, majd újabb három évre jószolgálati nagykövetté nevezte ki Presser Gábor társaságában, hogy képviseljék a gyermekek ügyét, legyenek az UNICEF és a világ gyermekeinek szószólói Magyarországon.

Halász Judit a Jászai Mari-díjat 1971-ben kapta meg, 1983-ban érdemes művész lett, 2001-ben Kossuth-díjat kapott, sok más kitüntetés mellett Prima Primissima közönségdíjat kapott 2008-ban, 2009-ben Pro Urbe Budapest díjjal tüntették ki, tavaly kapta meg Az év színésznője Arany Medál-díjat, idén az Ajtay Andor-emlékdíjat az Audienciában nyújtott alakításáért, és ő volt a POSZT, a Pécsi országos Színházi Találkozó díszvendége.



Férje, Rózsa János rendezte meg 2009-ben a róla szóló Csiribiri című filmet, amely koncertjein át mutatja be pályáját. Az életrajzhoz hozzátartozik két súlyos baleset is – még főiskolás korában lovaglás közben, majd 1996-ban egy budai utcán közlekedve -, és egy súlyos betegség, amelyből felépülését talán a neki megszavazott Mosoly-rend is segítette.



A fáradhatatlan színésznő magáról azt mondja: “abszolút gyerekpárti vagyok. Ők még ártatlanok, még minden lehet belőlük, kertész vagy űrhajós, tudós vagy villanyszerelő, költő vagy hajóskapitány. És mit csinálunk belőlük? Tudom, hogy gyereket nevelni milyen nehéz. Talán ez a legnehezebb foglalkozás a világon. De ha jól csináljuk, és sikerül: miénk a Nobel-díj, és a világ legszebb kertje is!”