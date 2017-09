Siker

Svájci fesztiválon nyert díjat Deák Júlia kisfilmje

Deák Júlia Azonosítás című alkotása nyerte el a Svájci Nemzetközi Film Fesztivál legjobb rövidfilm díját - közölte a rendező.



A szeptember 15. és 18. között először megrendezett független "online fesztiválra" hat kategóriában lehetett nevezni. Az Azonosítás című kisfilm a 17 éves Meggie-ről szól, aki egy 1944-es halálmenet helyszínét próbálja megtalálni Budapesten.



Deák Júlia szerint a filmet vetítették már többek között Belgiumban, Barcelonában és Palesztinában is, és szerepel a második Európai Független Filmdíj (EIFA) online fesztiválon is.



A filmjeit egyedül készítő Deák Júlia korábbi rövidfilmje, a Zajok nagy sikerrel szerepelt 2014-ben Los Angelesben, a legújabb filmezési technikákat felvonultató, New Media Film Fesztiválon - olvasható a tájékoztatásában.