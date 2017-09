Megdöbbentő: így nevetgélt halála előtt a Linkin Park énekese

Július közepén rázta meg a világot a depresszióval küzdő Linkin Park frontemberének váratlan és tragikus halála. A 41 éves férfi felakasztotta magát Los Angeles megyei otthonában. Az énekes évek óta drog- és alkoholproblémákkal küzdött.



Most az énekes özvegye, Talinda Bennington egy olyan videót osztott meg a Twitteren, mely nagy valószínűséggel az utolsó felvételek egyike lehet – írja a Blikk. "Így nézett ki a depresszió 36 órával a halála előtt. Annyira szeretett minket, és mi szerettük őt" - olvashatók Talinda szavai a felvétel mellett, melyen Chester Bennington a családja körében látható.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k