Siker!!!

Különdíjat nyert a Bogyó és Babóca egy kínai animációs filmfesztiválon

Az animációs sorozat rendezője, Jurik Kristóf a hét végén a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a magyar animáció ifjú tehetségei számára alapított Dargay Attila-díjat is. 2017.09.18 06:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Elnyerte a zsűri különdíját a Bogyó és Babóca című animációs filmsorozat egy epizódja a kínai Hszianban megrendezett 6. nemzetközi animációs filmfesztiválon - közölte vasárnap az MTI-vel a produkciót gyártó Kedd Animációs Stúdió.



A különdíjat az Oscar-díjra jelölt rendező M. Tóth Géza, a KEDD kreatív műhely alapítója és vezetője, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora személyesen vette át a Pekingtől Délnyugatra, Senhszi tartományban fekvő város fesztiválján, amelynek díszvendége volt. A közlemény szerint a stúdió vezetője abban bízik, hogy a Bogyó és Babóca, amely korábban már egy kínai gyerekfilmfesztiválon is díjazott lett, a siker révén a külföldi filmek forgalmazásának szigorú kínai szabályozása ellenére is eljuthat majd a kínai tévékbe és közösségi portálokra.



Az évente megrendezett hsziani animációs fesztiválon a Bartos Erika meséjéből készült rajzfilm mellett a Kufli-mesék egy része is szerepelt, amely szintén a Kedd műhelyében született. Az animációs sorozat rendezője, Jurik Kristóf a hét végén a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a magyar animáció ifjú tehetségei számára alapított Dargay Attila-díjat, amit idén adtak át első alkalommal.