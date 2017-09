Programajánló

Változatos repertoárral várja a nézőket a Zentai Magyar Kamaraszínház

Az első bemutató Henrik Ibsen Ha mi holtak feltámadunk című darabja lesz. A színház ezzel az előadással nyitja meg új, 73 férőhelyes kamaratermét - mondta el Wischer Johann igazgató az MTI-nek.



Ibsen 1899-ben írta meg utolsó művét, amely ma is aktuális. Az előadást Pataki András rendezi, a főszerepet pedig a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Szilágyi Tibor játssza. A darab vezérfonala az a dilemma, hogy a művész, aki már megalkotta a fő művét, megtalálhatja-e újra a művészi kifejezés olyan módját, amellyel alkotó ereje ismét meg tud nyilvánulni. A produkció a budapesti Nemzeti Színházzal és a Soproni Petőfi Színházzal közösen valósul meg - számolt be róla az igazgató.



A közönség még az ősszel láthatja Németh Ákos Autótolvajok című vígjátékát, amelyet maga a szerző állít színpadra. Az utóbbi években viszonylag kevés vígjáték íródott, és az Autótolvajok ezek közé tartozik - fűzte hozzá Wischer Johann.



A néhány szereplős vígjátékot Patrick Süskind A nagybőgő című abszurd monodrámája követi Nesic Máté előadásában. Az évad során további két monodrámát láthat a közönség, két végzős színészhallgató, Szilágyi Áron és Verebes Judit ezekkel mutatkozik be a zentaiaknak.



Tavaszra a magyar népmesékből készül előadás a gyermekközönségnek. A mesék dramatizált változatát Crnkovity Gabriella rendezésében Bakos Árpád zeneszerző közreműködésével állítják színpadra.



Az évad végén Kosztolányi Dezső alteregója, Esti Kornél kel életre a színpadon. Az előadást Mezei Kinga rendezi, vendégművészként pedig Balázs Áron Jászai Mari-díjas színészt láthatják a nézők. A színház igazgatója a készülő produkcióról annyit árult el, hogy lesznek benne újító elemek, de mindenki számára fogyasztható lesz.