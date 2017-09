Sztárhírek

Lady Gaga kórházba került

Lady Gagát súlyos fájdalmakkal kórházba vitték, ezért nem léphet fel a pénteken kezdődő brazíliai Rock in Rio fesztiválon sem.

A 31 éves énekesnő csütörtökön a Twitteren tudatta rajongóival, hogy nem egyszerű csípőprobléma, vagy a turné miatti kimerültség kínozza, hanem súlyos fájdalmakkal küzd - de, amint írta, a legjobb szakemberek kezében van.



"Brazília, borzasztóan sajnálom, hogy nem érzem magam elég jól ahhoz, hogy fellépjek a Rock in Rión. Bármit megtennék értetek, de most a szervezetemről kell gondoskodnom" - írta Lady Gaga, aki a hét elején elárulta, hogy fibromialgiában szenved.

Fotó: BBC

Ez egy rendkívül összetett kór, amelynek diagnosztizálása sem egyszerű, depresszióval, ízületi- és izomfájdalommal jár, és gyakran okoz emésztőszervi panaszokat is.



Az énekesnő azt nem részletezte, hogy mikor került kórházba, és pontosan hol ápolják.



A Rio de Janeiró-i Olimpiai Parkba meghirdetett Rock in Rio fesztivál szervezői közleményben adták hírül, hogy a rendezvény pénteki nyitóprodukciójaként nem Gaga fog színpadra lépni. A Million Reasons és a Perfect Illusion című slágerek előadója a decemberben véget érő Joanne World Tour elnevezésű turnéja keretében adott volna koncertet Rióban.



Gaga már korábban bejelentette, hogy a betegsége okozta fájdalmak és kimerültség miatt a turnét követően tart egy kis szünetet.



A hónap elején már elhalasztotta egy montreali fellépését, gégegyulladásra és légúti fertőzésre hivatkozva.



A pénteken kezdődő Rock in Rio fesztivál fellépői között van a Maroon 5, Fergie, az Aerosmith, a Bon Jovi, a Red Hot Chili Peppers és a Guns N' Roses is.