Visszavonták az árverésről a Beatles számának "lopott" kéziratát

Vannak, akik szerint a liverpooli temető egy sírkövének felirata ihlette a dalt, ám ezt McCartney mindig is cáfolta. 2017.09.13 04:26 MTI

Visszavonták az árverésről a Beatles együttes Eleanor Rigby című számának "lopott" kéziratát - számolt be róla kedden a BBC News.



A kéziratos kottát egy Beatles-relikviákat felvonultató hétfői árverés keretében akarták eladni. A Paul McCartney által aláírt kotta irányára 20 ezer font (csaknem 7 millió forint) volt.



A warringtoni székhelyű Omega aukciósház közölte, hogy ezt a tételt levették a kínálatból, mivel egy bicesteri nő azt állította, hogy a dokumentum lopott. Az ügyben a rendőrséghez is bejelentés érkezett.



A helyi rendőri szóvivő elmondta: a bejelentést egy "családi vita" után kapták, amely a kézirat tulajdonjoga miatt alakult ki.



A Beatles 1966-ban megjelent Eleanor Rigby című száma az együttes egyik legsikeresebb dala lett. A relikviákból rendezett aukción a kotta mellett a dallal halhatatlanná tett nő sírjának létezését igazoló dokumentumok is a tételek között szerepeltek. Az iratot egy tételként kínálták eladásra egy 1899-es miniatűr bibliával, amelyben szintén szerepel az Eleanor Rigby név.



Vannak, akik szerint a liverpooli temető egy sírkövének felirata ihlette a dalt, ám ezt McCartney mindig is cáfolta, mint mondta: Eleanor Rigby "teljesen fiktív személy, akit én találtam ki".