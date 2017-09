90 éves volt

Elhunyt Murray Lerner Oscar-díjas dokumentumfilm-rendező

hirdetés

Elhunyt 90 éves korában New Yorkban Murray Lerner Oscar-díjas dokumentumfilm-rendező, aki Bob Dylanről, Jimi Hendrixről és a The Doors együttesről is készített kultúrtörténeti jelentőségű felvételeket az 1960-as, 1970-es években.

Fotó: Lerner család

Murray a Variety.com értesülése szerint szombaton három hónapos betegeskedés után hunyt el Long Island-i otthonában veseelégtelenség következtében.



"Igazi filmes volt. Elsősorban operatőr, de írt, vágott, rendezett és producerként is dolgozott munkáin" - mondta róla fia, Noah Lerner, aki az HBO csatornának dolgozik íróként és producerként.



Lerner Philadelphiában született és New Yorkban nőtt föl. Ösztöndíjasként járt a Harvard Egyetemre, ahol 1948-ban kapott diplomát. Barátja, Martin Lewis filmproducer visszaemlékezésében "korunk meghatározó zenei dokumentumfilmesének" nevezte.



Lerner 1981-ben a From Mozart to Mao: Isaac Stern in China című dokumentumfilmjével nyerte el az Oscar-díjat, de már Festival című, 1967-es filmjével is felhívta magára a figyelmet, amelyért Oscar-díjra jelölték.



Az alkotás a Newport Folk Festival krónikáját vázolta fel 1963-tól 1966-ig. Ebben a dokumentumfilmben szerepel Bob Dylan 1965-ös fellépésének felvétele, ahol a legendás zenész először játszott elektronikus gitáron a közönség előtt. A velencei filmfesztiválon a San Giorgio-díjjal jutalmazták ezt a munkáját.



"Apám végtelenül örült a velencei díjnak, mert találkozhatott Fellinivel és beszélgetni is tudott vele" - idézte fel fia.



1970-ben az angliai Wright-szigeti Fesztiválon utoljára kapta lencsevégre Jimi Hendrixet és a The Doorst, és felvette, milyen rossz véleménnyel vannak a brit konzervatívok a hippikről és a szabad szerelemről.



Lerner élete utolsó szakaszában is dolgozott, a halála előtti hónapokban korábbi felvételeit felhasználva egy Joni Mitchell-dokumentumfilmet készített elő.



A Both Sides Now: Joni Mitchell Live at the Isle of Wright 1970 című produkcióban felidézi, amikor az énekesnő sírva fakadt a fesztiválon a közönség elutasító reakciója miatt, de új interjúk is kerültek a filmbe, amit 2018-ban mutatnak be.



"Imádta a zenét, egész életét áthatotta a kíváncsiság" - fűzte hozzá fia megemlítve, hogy a hetvenes években néhány háromdimenziós filmet is forgatott, köztük a Magic Journeys és a Sea Dream című produkciókat.