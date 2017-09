67 éves volt

Elhunyt Walter Becker, a Steely Dan jazzrockbanda alapító gitárosa

A Steely Dan együttes világszerte több mint 40 millió albumot adott el, és 2001-ben a Rock and Roll Hírességeinek Csarnokába is beiktatták őket. 2017.09.04

Elhunyt 67 évesen Walter Becker, a Steely Dan amerikai jazzrockbanda alapító gitárosa - írta meg hétfőn a BBC News.



Becker júliusban már kihagyta az együttes koncertjeit, de ennek okát nem hozták nyilvánosságra, mint ahogy azt sem, hogy mi vezetett korai halálához.



"Walter lábadozik, remélhetőleg hamarosan jobban lesz" - mondta a Billboard magazinnak a közelmúltban kollégája, Donald Fagen.



Fagen közleményben búcsúzott Beckertől. Mint írta: "Okos volt, kitűnő gitáros és nagyszerű dalszerző. Az emberi természetet és saját magát illetőleg is cinikus volt és hisztérikusan mulatságos".



Becker és Fagen még diákkorukban, New Yorkban kezdtek együtt zenélni. A hetvenes évek elején költöztek Kaliforniába, ott alapították az együttest Jeff Baxter és Denny Dias gitárossal, Jim Hodder dobossal és David Palmer énekessel.



A banda egy szexjátékszerről kapta a nevét, amely William Burroughs Meztelen ebéd című regényében szerepel. Első albumukat 1972-ben adták ki Can't Buy a Thrill címmel.



1981-ben ugyan felbomlott az együttes, de 1993-ban újra összeállt és két újabb lemezt készítettek, ezek egyike, a Two Against Nature elnyerte az év lemeze díjat a Grammyn.



Becker szólókarriert is befutott, két albuma jelent meg.