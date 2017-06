Programajánló

Sarah Brightman karácsonyi koncertet ad Budapesten

A művész 13 év után lép ismét színpadra Magyarországon a Royal Christmas Gala elnevezésű produkcióval a több mint 10 millió eladott albumot jegyző Gregorian énekegyüttessel közösen. A koncerten Sarah Brightman számos vendégművésszel együtt hagyományos karácsonyi dalokat ad elő nagyzenekari kísérettel.



Sarah Brightman 30 éves karrierje alatt mintegy 32 millió albumot adott el, több mint 180 arany és platina lemezzel büszkélkedhet. Az 56 éves szoprán az egyetlen olyan művész a világon, akit két olimpián is felkértek, hogy adja elő a sportesemény hivatalos himnuszát, mindezt világszerte összesen 7 milliárd néző előtt.



Pályájának kiemelkedő momentuma az Andrea Bocellivel közös fellépés-sorozata, a Time to say goodbye, de nevéhez fűződik az Operaház fantomja című darabban Christine szerepe, amelyet egykori férje, Andrew Lloyd Webber kifejezetten az ő számára írt - olvasható a közleményben.