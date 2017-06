Gyász

Meghalt Szénich János, a Hobo Blues Band egykori gitárosa

Elhunyt Szénich János, a Hobo Blues Band, az EDDA, a Non-Stop, a Juventus egykori gitárosa. A zenész hétfőn 65 évesen, hosszan tartó betegség után halt meg. 2017.06.13 14:57 MTI

A halálhírt Hobo (Földes László) tudatta közösségi oldalán.

Az énekesként és szerzőként is dolgozó Szénich János 1967 óta volt a pályán. 1973 és 1975 között a Szénich Trió, 1975-76-ban a Non-Stop, 1976-1978-ban pedig a Juventus együttes gitárosa volt.

Az 1978-ban megalakult Hobo Blues Bandbe egy évvel később csatlakozott Póka Egon basszusgitáros javaslatára. A HBB első ismertebb felállásában Hobo és Póka mellett Döme Dezső dobolt, Szénich János és Kőrös József gitározott, majd az addig vendégként fellépő énekes, Deák Bill Gyula is állandó tag lett. A zenekar számos sikeres koncertet adott a Budai Ifjúsági Parkban és vidéken, a svájci Krokus és az Omega előzenekaraként a Kisstadionban is fellépett. Az együttes 1980-ban játszott a Hajógyári-szigeten is a Fekete Bárányok koncerten.

A kétnyakú gitárjával és Nem bűn a lustaság feliratú pólójával ismertté vált Szénich János játszott a HBB első, 1980-ban megjelent albumán, a Középeurópai Hobo Blues-on, és szerepelt Szomjas György Kopaszkutya című, 1981-ben bemutatott filmjében is. Szénich János 1981-ben távozott a HBB-ből, majd 1985 tavaszán rövid ideig az EDDA Művekben tűnt fel. Az elmúlt három évtizedben külföldön, elsősorban Németországban és különböző hajókon zenélt.

HBB korai korszakának másik gitárosa, Kőrös József, akivel Szénich János 1979-1981-ben együtt zenélt az együttesben, négy évvel ezelőtt, 60 évesen hunyt el tüdőembóliában.