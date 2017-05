Programajánló

Beatrice-musical is az Újszínház következő évadának műsorán

A Beatrice zenekarról szóló musicalt, Kulcsár Lajos Zserbótangó című tragikomédiáját és Herczeg Ferenc Bizánc című színművét mutatja be az Újszínház a 2017/2018-as évadban. 2017.05.26 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A két nyugállományba vonult színésznő történetét elmesélő Zserbótangó októbertől látható a teátrum kamaraszínpadán, Falussy Lilla Ricse, Ricse, Beatrice című musicaljét november-december fordulóján mutatják be. Herczeg Ferenc Konstantinápoly bukásáról szóló darabját pedig 2018 februárjában tűzik műsorra - mondta el az Újszínház csütörtöki évadismertető sajtótájékoztatóján Dörner György igazgató.



Mint elárulta, az általa rendezett Zserbótangóban két színésznő (Esztergályos Cecília és Tordai Teri) nem kerül be a színészotthonba, ezért közös albérletbe kényszerülnek egy főbérlővel (Bordán Irén). Esztergályos Cecília felidézte, hogy 1966-ban találkoztak először Tordai Terivel, aki hozzátette: a színfalak mögött a színésznők gyakran kritizálják egymást, de mikor a megélhetési kérdésekről van szó, a szakma mégis összetart.



Falussy Lilla Ricse, Ricse, Beatrice című musicaljét Bozsogi János viszi színpadra. A rendező felidézte, hogy régóta ismerik egymást Nagy Feróval, ami kezdetben nehézségnek tűnt, Falussy Lilla könyve azonban eloszlatott minden kétséget. A Beatrice történetéről szóló darabban a múlt rendszer emblematikus figurái, mások mellett Erdős Péter alakja is megjelenik a színpadon, ahol a zenekar tagjait az Újszínház művészei alakítják, de Nagy Feróék is szerepelnek az előadásban - számolt be Dörner György.



"Ilyen tökéletesen megírt színdarabot én még nem láttam" - szólt az igazgató az általa méltatlanul mellőzött szerzőnek tartott Herczeg Ferenc Bizánc című színművéről.



Nagy Viktor rendező szerint ma is nagy kérdés, hogy megmarad-e az európai kultúra, a kereszténység, vagy felemészti az iszlám. A darab Konstantinápoly 1453-as elestének napján játszódik, és azt vizsgálja, miért kellett elbuknia a birodalomnak.



Dörner György a 2016-os üzleti évről beszámolva közölte: 55 ezer néző vett részt 283 hazai és külső előadásukon, ami 84,6 százalékos látogatottságot jelent.



A teátrum nyáron Békéscsabán, Szarvason és Kapolcson vendégszerepel, majd szeptemberben is részt vesznek a Színházak éjszakáján, közben folytatódik az Újszínház ifjúsági programja is - mondta el Dörner György.