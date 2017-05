Kultúra

Mentorként tér vissza Kaszai Lili a Fölszállott a páva című műsorba

Széles réteget mozgatott meg a Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató verseny - mondta el az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában Kaszai Lili, aki a műsor 2014-es szériájában Fundák Kristóffal karöltve nyerte meg a szóló és páros táncosok kategóriáját, idén pedig mentorként tér vissza a műsorba.



Kaszai Lili hozzátette, hogy a közös táncnak rendkívül erős a közösségmegtartó ereje. "Ez nem szakad félbe egy 18. születésnapnál, hanem amíg bírja az ember csontozata, addig jól érezheti magát ebben a műfajban" - jegyezte meg a táncos, aki párjával, Fundák Kristóffal együtt mentorként vesz részt az idei versenyben.



A pár, amely annak idején a nyereménynek köszönhetően tudott "világraszóló lakodalmat tartani", most is néptánc-oktatással és koreografálással foglalkozik, de azóta rengeteg kapu kinyílt előttük, így Magyarországon és a határokon túl is oktatnak, de eljutottak például Kanadába is.



Fundák Kristóf felidézte, hogy a verseny első szériájában a Czifra Együttessel közösen indultak, később szólóban, majd saját gyermekcsoporttal, míg a legutóbbi évadban már mint felkészítő mesterek vettek részt. A páros számára nagy örömöt és persze kihívást is jelentenek a mentori feladatok. "Nagyon jó látni, amikor igazi tehetségeket kap az ember a kezei közé" - mondta Kaszai Lili, hozzátéve, hogy mindig igyekeznek átadni az elmúlt négy évben szerzett tapasztalataikat.



A népzene és a néptánc területén tevékenykedő 16 és 35 év közötti szólisták és együttesek május 10-ig jelentkezhetnek a versenyre a Hagyományok Háza honlapjáról (www.hagyomanyokhaza.hu) és a www.mediaklikk.hu/folszallottapava oldalról elérhető online regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint a pályázati anyag (hang- vagy videófelvétel, továbbá fényképek) csatolásával.



A versenyre az autentikus magyar népzene, néptánc és népdal bármely tájegységéhez, a magyarországi nemzetiségi régiók helyi hagyományaihoz kötődő produkciókkal lehet jelentkezni, lakóhelyi és nemzetiségi megkötés nélkül.



A versenyen négy kategóriában - énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták, zenekarok és hangszeregyüttesek; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek - lehet indulni.



A területi válogatókról továbbjutó versenyzők a televízióban közvetített fordulókban - négy elődöntő, két középdöntő, döntő - kapnak bemutatkozási lehetőséget novemberben és decemberben.