Újra együtt zenél Deák Bill Gyula és Hobó

Újra együtt lép fel Deák Bill Gyula és Földes László Hobó az augusztus 13. és 20. között tartandó Kolozsvári Magyar Napokon. 2017.03.24 01:30 MTI

A csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón Hobó volt a meglepetésvendég, aki elmondta: az utóbbi években vagy ő zenélt Deák Bill és zenekara vendégeként, vagy Bill volt az ő vendége. Most azonban Bill és Hobó újra együtt címen lépnek a kolozsvári közönség elé.



A magyar napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület képviselői elmondták, tovább bővül a fesztivál: a Farkas utca, a Fogoly utca és a Főtér mellett a Sétatéren is színpadot állítanak fel. Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke kijelentette: szükség volt a bővítésre, mert az elmúlt években az egyre nagyobb tömegeket megmozgató rendezvény "már feszítette szét a kereteit".



A főszervező elmondta, az idei magyar napokat a Transylvanicum virtuális védjeggyel szervezik meg azzal a hittel, hogy a fesztivál egy csepp Erdélyből, minden benne van, amit Erdély jelent. Hozzátette: a több helyszín lehetővé teszi, hogy jobban csoportosítsák a hasonló jellegű programokat. A Sétatéren a gyermekeket megszólító programokat láthatják, a Farkas utcai színpad a folk-, az operett- és a nótaelőadások helyszíne lesz, a Fogoly utcában rendezik be a borutcát, ahol a Hagyományok Háza bevonásával szerveznek hagyományőrző programokat.



A fesztivál főtéri nagyszínpadán a Szent István-napi néptánctalálkozó gáláját, a Ghymes együttest, Szikora Robit és az R-Got, Deák Billt és Hobót, Charlie-t nézheti, hallgathatja a közönség. A rendezvény a Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő produkciójával zárul.



Szabó Lilla programigazgató elmondta, igyekeznek minél több programot elérhetővé tenni a román ajkú érdeklődők számára is.



A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Kincses Kolozsvár Egyesület egy másik fesztiválra is várja a közönséget. Idén május 27-28-án rendezik meg a gyalui kastély mellett a Várkert Fesztivált. Gergely Balázs elmondta: másfél évvel ezelőtt a fesztivál próbakiadását tartották, annak októberi időpontját a feketetói vásárhoz igazították. A helyszín kiválónak bizonyult, az időpontválasztás azonban nem.



Az idei Várkert Fesztivált a ballagások hétvégéjén tartják, és a családok mellett számítanak a ballagókra is, akik a gyalui kastélykertben "ereszthetik ki a gőzt" - fogalmazott Gergely Balázs. Hozzátette: arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a fesztiválozók belekóstoljanak a kastély melletti régészeti ásatások világába.