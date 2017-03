Programajánló

Magyar amatőrök és profik táncolnak együtt Jérome Bel darabjában

Tizenöt magyar fellépővel - profikkal és civilekkel vegyesen - alkalmazza a Trafó Kortárs Művészetek Háza színpadára új darabját a francia koreográfus, Jérome Bel. A Gala című produkciót három estén, március 16-án, 17-én és 18-án nézhetik meg az érdeklődők. 2017.03.08 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az előadás hároméves műhelymunka-sorozat tapasztalatainak eredménye, a koreográfus azt a formát kereste, amelyben a legkülönbözőbb emberek együtt tudnak táncolni úgy, hogy közben megtartják saját egyéniségüket - olvasható a Trafó MTI-hez eljuttatott ismertetőjében.



A provokátorként és filozófusként is elhíresült francia koreográfus darabjában a szereplők sora sokszínű, különbözőségük mégsem ellentéteket, hanem felszabadultságot és összetartozást, elfogadást szül.



A Trafó Frankofón Fesztiváljának és Közös ügy sorozatának keretében látható produkció két év alatt meghódította a világot és immár - ezúttal magyar csapattal - 48. alkalommal áll össze.



A budapesti csapat a produkciót öt napon át próbálja, a mozdulatokat nem betanulják, hanem ők maguk hozzák. A darabban megférnek egymás mellett különböző korú, nemű, testalkatú, képzettségű és képességű emberek, akik mást gondolnak és tudnak a táncról, és különféleképpen érzik magukat benne biztonságban.



Nem sebezhetetlenek, van, amikor jól sikerülnek a dolgok, és van, amikor nem. A kategorizálhatatlan saját-táncok olyan leltára ez, amely nemcsak bemutatja a szépség sokféleségét, hanem egy közös vágyért is dolgozik - írták.



"Ez a projekt a megkísérlésről, az újrapróbálkozásról és a felfedezésről szól, nem pedig az irányításról és a mestermunkáról, még akkor is, ha ebben benne van a kudarc. Nézőként engem sokkal jobban érdekel a rizikóvállalás, mint a sikeres előadás, ami semmi újat nem tanít. A civil táncos olyan művészetet testesít meg számomra, amihez szenvedélyesen vonzódom" - idézi a közlemény Belt.



A koreográfust szoros szálak fűzik Magyarországhoz, első darabját 1989-ben Budapesten készítette. Három évvel később ébredt rá, hogy a rendezés, a tánc rendszerének újragondolása jobban érdekli a hagyományos formáknál, ezért két év szünetet tartott és belemerült Barthes és Foucault filozófiájába.



Azóta dolgozott már együtt Anne Teresa De Keersmaekerrel, rendezett formabontó balettet a párizsi operának, majd a riói városi színháznak. Előadásfelvételeit kortárs biennálékon és számos múzeumban vetítik.



2005-ben Bessie-díjat kapott New Yorkban a The show must go on című előadásáért. Három évre rá a Pichet Klunchunnal közös darabjukért Európa egyik legrangosabb kulturális kitüntetésével, a Routes Princess Margriet - a kulturális sokszínűségért díjjal tüntették ki őket.



Négy évvel ezelőtt a Disabled Theatert (2012) beválogatták a berlini Theatertreffenbe, és kortárstánc kategóriában megnyerte a Swiss Dance Awards-ot. Mindhárom előadás megfordult a Trafó színpadán.