Oscar-díj

Az egész ország büszkesége a Mindenki diadala

Mindössze egy évnek kellett eltelnie, hogy újabb Oscar-díjas magyar filmet ünnepelhessen az ország. Óriási siker, amit a Mindenki rendezője, Deák Kristóf és a producer, Udvardy Anna, valamint a film elkészítésében részt vevő valamennyi stábtag magáénak tudhat – nyilatkozta Karas Monika, az NMHH Médiatanács elnöke az MTI-nek.



Az elnök hangsúlyozta: páratlan teljesítmény a Mindenkié, hiszen eddig magyar film a rövidfilmes kategóriában nem tudott győzedelmeskedni a filmvilág egyik legnagyobb presztízsű díjátadóján. A rendkívüli eredményre nemcsak az alkotók, hanem egész Magyarország büszke lehet. Ezért is nagy öröm, hogy a film a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjának finanszírozásával készülhetett el: a Huszárik Zoltán-pályázaton nyolcmillió forint állami hozzájárulást kapott. Azt is elmondta, hogy a tavalyi Oscar-díjas Saul fia, valamint az idei Arany Medve-díjas Testről és lélekről mellett Deák Kristóf Oscar-díja is meggyőző megerősítést jelent a magyar filmes támogatási rendszernek: jók a kitűzött célok, amelyeknek köszönhetően egyre több tehetséges magyar filmes tudja megvalósítani terveit, gyarapítani kulturális kincseinket, amelyeket ráadásul nemzetközi versenyeken is díjaznak. Elmondta: a díj egyúttal azt is megmutatta, hogy a világ érzékeny a szépségre, a pozitív üzenetekre, az egymás iránti érzékenység és összefogás kifejezésére.



Karas Monika a Médiatanács elnökeként a tagok nevében is szívből gratulált a Mindenki alkotóinak, a főszereplőknek és minden gyerekszereplőnek is, és előremutató inspirációkat, további sikereket kíván a filmben részt vállaló összes munkatársnak.



Az NMHH Médiatanácsa a filmes mecenatúraprogramon belül csak 2016-ban több mint másfél milliárd forintot költött dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, animációs alkotások, tévéfilmek, kisjátékfilmek, rádiójátékok és online terjesztésű filmek támogatására. A fesztiválsikerek és az Oscar-jelöléshez hasonló rangos elismerések azt jelzik, hogy a Médiatanács valódi támogatást nyújt azoknak a magyar alkotóknak, akik nemzetközi szinten is méltóképpen tudják képviselni a magyar filmet.



Ahogy a Nemzeti Filmalap a mozifilmek esetében, úgy a Médiatanács a tévés műfajú filmeknél tűzte ki azt a célt, hogy minél több tehetséges alkotónak nyisson utat filmterveik megvalósításához. Az elhivatott magyar filmeseknek köszönhetően ennek a törekvésnek pedig beérik a gyümölcse.