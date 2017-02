Film

Matt Reeves rendezi az új Batman-filmet

A majmok bolygója: Forradalom és a Cloverfield című mozikat jegyző Reeves nem csupán rendezője, hanem producere is lesz a The Batman című filmnek. 2017.02.24 19:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Matt Reeves rendezi a következő Batman-filmet - jelentette be a Warner Bros. filmstúdió.



A majmok bolygója: Forradalom és a Cloverfield című mozikat jegyző Reeves nem csupán rendezője, hanem producere is lesz a The Batman című filmnek - írta a deadline.com filmes portál.



"Gyerekkorom óta rajongom a denevéremberes filmekért. Batman legendás és lenyűgöző karakter, olyasvalaki, aki mélyen megindított. Rendkívüli megtiszteltetésnek érzem és izgatott vagyok, hogy a Warner Bros. filmstúdióval együttműködve hozhatom el a mozivászonra Batman izgalmas új kalandját" - idézte Reevest a stúdió közleménye.



A The Batman forgatókönyvét Ben Affleck, Geoff Johns és Chris Terrio jegyzi.

Fotó: Shutterstock

Affleck január végén jelentette be, hogy mégsem ő rendezi a legújabb Batman-filmet, csak a főszereplője lesz.



"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem láthatom el mindkét feladatot az elvárt szinten. Vannak figurák, amelyek különleges helyet foglalnak el rajongók millióinak szívében. A szerep koncentrációt, szenvedélyt és a tőlem telhető legjobb teljesítményt várja el" - nyilatkozta akkor a 44 éves amerikai filmsztár.



Az Oscar-díjas színész a Batman Superman ellen - Az igazság hajnala című, tavaly márciusban bemutatott filmben debütált a denevérember szerepében, a jelmezt azonban magára ölti a Az Igazság Ligája című, novemberben a mozikba kerülő akciófilmben is, amelyben Superman és Wonder Woman oldalán küzd a Földet fenyegető katasztrófa ellen.