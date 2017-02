Filmajánló

Az új Lego-film továbbra is vezeti az észak-amerikai kasszasikerlistát

A toplista harmadik helyét a Kínában forgatott The Great Wall fantáziafilm szerezte meg 21 millió dollárral. 2017.02.20

A Lego Batman - A film továbbra is jelentős előnnyel vezeti az észak-amerikai kasszasikerlistát, 44 millió dolláros (12 milliárd forint) becsült hétvégi jegybevétele szinte annyi, mint a második helyen álló A sötét ötven árnyalata és a debütáló The Great Wall című filmek összbevétele - adta hírül a Variety.com.



A Warner Bros. animációs Lego-filmje második hétvégéje után becslések szerint már 108 millió dollárt (32 milliárd forintot) hozott a jegypénztáraknál.



A sötét ötven árnyalata című film forgalmazása mintegy 55 százalékkal volt kevesebb az előző, bemutató hétvéginél. A Universal stúdió filmjére 24 millió dollárért váltottak jegyet, ezzel észak-amerikai összbevétele elérte a 93 millió dollárt.



A toplista harmadik helyét a Kínában forgatott The Great Wall fantáziafilm szerezte meg 21 millió dollárral.



A múlt héten debütált John Wick: 2. felvonás a kasszasikerlista negyedik helyére szorult vissza 19,5 millió dollárral, az ötödik helyre került a New Line hétvégén bemutatott vígjátéka, a Pofoncsata 14 millió dollárral.

