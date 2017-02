Fesztivál

A Dal 2017 - Szombaton lesz a döntő

Szombaton eldől, melyik dal és előadó lesz A Dal 2017 nyertese. A döntőben - amelyet a Duna és a Duna World csatorna élőben közvetít - extra produkcióként fellép a tavalyi győztes, Freddie, valamint Molnár Ferenc Caramel, a zsűri egyik tagja. 2017.02.17 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Dal 2017-nek, a közmédia januárban indult zenei dalválasztó showjának harminc dalból álló mezőnyéből három válogató és két elődöntő után alakult ki a nyolcas döntő résztvevőinek köre.



Szombaton A Dal 2017 fináléjába jutott nyolc produkcióból először a négytagú szakmai zsűri pontozással választja ki a négy legjobbat, a végeredményről pedig a tévénézők szavazatai döntenek.



A nyolc döntős dal meghallgatása után a szakmai zsűri tagjai egyenként 4, 6, 8 és 10 pontot adnak az általuk legjobbnak tartott négy dalnak. A pontszámok összesítése után derül ki, melyik négy előadó és dal jut a végső fázisba. Rájuk ezt követően a nézők mobilapplikáció segítségével, sms-ben vagy a mediaklikk.hu/a-dal weboldalon szavazhatnak. A legtöbb voksot kapó versenyző nyeri A Dal 2017-ot és képviselheti Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon májusban Kijevben.



A 28 éves Kanizsa Gina Fall Like Rain című dalával a második válogatót (a Kállay Saunders Banddel holtversenyben) és elődöntőjét (Pápai Jocival azonos pontszámmal) egyaránt megnyerte, övé az eddigi legmagasabb pontszám (45, szintén Pápai Jocival együtt), a zsűritagoktól kapott legtöbb 10-es (öt darab), és ő kapta A Dal 2017 Felfedezettje díjat is.



A döntőben többségben lesznek a magyar nyelvű dalok: a Leander Kills Élet, Pápai Joci Origo, Tóth Gabi & Freddie Shuman feat. Lotfi Begi Hosszú idők, Zävodi + Berkes Olivér #háttérzaj, valamint a Soulwave Kalandor című száma, amelyet kétszer is a közönség juttatott tovább, egyaránt ebbe a kategóriába tartozik. Angol nyelvű produkcióval lép színpadra Kanizsa Gina mellett Radics Gigi (See It Through) és a Kállay Saunders Band (Seventeen) is.



A Kállay Saunders Band énekese, Kállay-Saunders András már szerepelt az Eurovízión: 2014-ben Koppenhágában a döntőben az 5. helyen végzett Running című dalával. Szintén járt már a nemzetközi versenyen a Tóth Gabi produkciójában szereplő Lotfi Begi, aki a Compact Discóval 2012-ben Bakuban képviselte Magyarországot.



A Dal 2017 döntőjében két extra fellépő lesz. Egyikük Freddie, aki Pioneer című dalával tavaly nyert, a másik pedig Molnár Ferenc Caramel, a zsűri egyik tagja. Caramel 2012-ben maga is indult A Dal első szériájában és a legjobb négyig jutott.



A szombati showműsorban jelentik be, ki nyerte A Dal 2017-hez kapcsolódó akusztikus versenyt. A győztes díja idén is egy akusztikus koncert a Petőfi Rádió sorozatában, valamint egy fellépés a 2017-es soproni VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.



Az idei dalválasztó műsor szakmai zsűrijében Zséda többszörös Fonogram-, eMeRTon- és Artisjus-díjas énekes; Frenreisz Károly, a Skorpió együttes vezetője, a Metro és az LGT egykori alapítója; Pierrot zenei producer és előadó; Both Miklós zeneszerző, énekes, előadó, a Napra és a Both Miklós Folkside alapítója; valamint Molnár Ferenc Caramel Fonogram-díjas énekes, dalszerző szerepel.

A Dal 2017 műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente.



Az idei magyar válogatóversenybe több mint 300 dalt neveztek, az előzsűri tavaly decemberre szűkítette le a listát 30-ra. Az Eurovíziós Dalfesztivált május 9. és 13. között rendezik Kijevben, 43 ország képviselője fog indulni, a magyar versenyző a május 11-i második elődöntőben lép színpadra.



A közmédia A Dal című showműsorát hatodszor rendezték meg, az elmúlt években a Compact Disco, ByeAlex, Kállay-Saunders András, Csemer Boggie és Freddie győzött.



Az érdeklődők extra tartalmakat találnak A Dal honlapján, a mediaklikk.hu/a-dal oldalon, valamint a produkció Facebook-oldalán.