A Wagner-zsoldosok a rég lerombolt bahmuti városházára tűzték ki az orosz zászlót

Szerhij Cserevatij, az ukrán keleti fegyveres erők szóvivője kedden egy tévéműsorban elismerte, hogy a Wagner orosz zsoldoscsoport valóban kitűzött egy orosz zászlót a Donyeck megyei Bahmutban a városházára, a hivatali épület azonban szavai szerint már régóta megsemmisült.



A szóvivő elismerte, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport alapítója valószínűleg járt Bahmutban.



"Zászlókat tűz ki olyan épületekre, amelyek fizikailag régóta nem léteznek, mint például közlése szerint a városházára, amely egyszerűen megsemmisült" - fogalmazott Cserevatij. Hangsúlyozta, hogy továbbra is Bahmut áll az orosz hadsereg - elsősorban a Wagner-csoport - támadásainak középpontjában.

Flags of Russia and PMC "Wagner" over the ruins of the Bakhmut city administration. 🤙🎻🎼



Installed on April 2nd at 11pm.



The drone recordings clearly show how fiercely the fighting took place in the city centre pic.twitter.com/pMEYzeGax3