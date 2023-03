Konfliktus

Szíria újabb rakétatámadásról számolt be

A szíriai hadsereg azzal vádolta Izraelt, hogy csütörtökön kora reggel több rakétát lőtt ki Damaszkuszra, ami anyagi károkat okozott a fővárosban. A támadásra hajnali 1 óra 20 perckor került sor, és a légvédelemnek sikerült lelőnie legalább néhány "ellenséges célpontot" - jelentette katonai forrásokra hivatkozva a SANA állami hírügynökség.



Damaszkusz felett hangos robbanásokat lehetett hallani, de nem volt világos, hogy a rakéták hol csapódtak be. Jelentések szerint tűz ütött ki a szíriai főváros déli részén lévő Al-Midan negyedben, egy lakónegyedben. Más jelentések szerint a csapás a közeli Kafr Sousát célozta. A SANA szerint legalább két katona megsebesült a támadásban, emellett "anyagi károkat" is okozott. Korábbi jelentések azt is megjegyezték, hogy mentőautók érkeztek a helyszínre.



A csütörtöki támadás egy héttel azután történt, hogy Izrael célba vette az aleppói repülőteret, megrongálva a kifutópályát, és két napra üzemen kívül helyezve azt.