Járvány

WHO: újabb fertőzöttjei vannak a Marburg-vírusnak

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán bejelentette, hogy újabb, Marburg-vírussal fertőzött emberekről kapott híreket Egyenlítői-Guineából, valamint azt közölte, hogy Tanzániában is találtak további járványgócot.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója egyúttal sürgette Egyenlítői-Guinea kormányát, regisztrálja a szervezet tudomására jutott fertőzéseket, azt vetve a hatóságok szemére, hogy a hivatalosan közölt esetek száma még mindig csupán kilenc.



A főigazgató rámutatott arra, hogy a hatóságok által jelentett hét halálos áldozatot három különböző, egymástól 150 kilométerre található tartományban regisztrálták, így a vírus vélhetően e régiók között is terjedt.



Egyenlítői-Guinea hatóságai februárban jelentették be a járványt, amely az első az ország történetében.



A Marburg-vírus - csakúgy, mint az ebola - denevérektől származik, és közeli érintkezés révén terjed a fertőzöttek testnedvei által vagy fertőzött felületeken, például ágyneműn keresztül. Kezelés, orvosi ellátás híján az esetek 88 százaléka lehet végzetes.



A vírus ellen nincsen engedélyezett védőoltás, de a kiszáradás elleni kezelés javítja a túlélés esélyeit.



Marburg-járványt vagy egyes eseteket korábban Angolában, Kongóban, Kenyában, Dél-Afrikában, Ugandában és Ghánában regisztráltak.