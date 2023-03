Diplomácia

III. Károly megkezdte Berlinben első külföldi állami látogatását

Megérkezett szerdán Berlinbe III. Károly brit uralkodó, megkezdve első külföldi állami látogatását.



A királyt és felségét, Kamillát a német főváros jelképének számító Brandenburgi kapunál fogadták katonai tiszteletadással. Az uralkodót és királynői rangú hitvesét Frank-Walter Steinmeier államfő és felesége köszöntötte.



A Brandenburgi kapunál első alkalommal fogadtak hivatalosan külföldi uralkodót. Az ARD országos köztelevízióban élőben közvetített eseményt nagyjából 1500-an követték a helyszínen. Nagy részük személyesen is üdvözölhette a vendégeket, akik a katonai tiszteletadás után körbejártak a nézők között.



III. Károly látogatása három napig tart. Az uralkodó a többi között felkeresi az orosz támadás elől elmenekült ukránok berlini központi fogadóállomását, és beszédet mond a szövetségi parlamentben (Bundestag), ahol már 2020-ban, még trónörökösként is felszólalt, a háborúk, az önkényuralmi rendszerek és a politikai indíttatású erőszak egyéb formái halálos áldozatai emléknapjának (Volkstrauertag) fő szónokaként.



A király és felesége a látogatás első programjaként éghajlatvédelmi szakemberekkel és a német kormány klímavédelmi ügyekben illetékes tagjaival találkozott az államfő székhelyén, a Bellevue palotában.



Frank-Walter Steinmeier az Energiapolitikai fordulat és fenntarthatóság című rendezvényt megnyitó köszöntőjében rámutatott, hogy napra pontosan hat éve, 2017. március 29-én kezdődött el a Brexit, a brit európai uniós tagság megszüntetésének folyamata.



Hat év elteltével ideje "új fejezetet nyitni" - húzta alá a német szövetségi elnök, hozzátéve, hogy az uralkodói látogatás éppen ezt jelképezi. Mint mondta, Németország és az Egyesült Királyság szoros történelmi kapcsolatainak megerősítését jelző "nagyszerű személyes gesztus" III. Károlytól, hogy uralkodóként Németországot keresi fel elsőként, a látogatás első programjának témája pedig azt mutatja, hogy Németország és az Egyesült Királyság egyaránt "drámaian sürgetőnek" tartja az éghajlatváltozás elleni küzdelmet.



A környezet megóvásának és az éghajlatváltozás megfékezésének ügyével évtizedek óta foglalkozó brit uralkodó csütörtöki programjában is kiemelt szerepe van a klímavédelemnek; III. Károly és a német államfő egy Brandenburg tartományi faluban, Brodowinban felkeresi az ökológiailag fenntartható módszerekkel dolgozó helyi gazdaságot.

Előbb - még szerda este - Frank-Walter Steinmeier állami bankettet ad a vendégek tiszteletére, csütörtökön pedig együtt részt vesznek a Bundestag ülésén, ukrán menekültekkel találkoznak és meglátogatják a brit és a német hadsereg 900 fős közös egysége, a 130. számú pontonos hidászzászlóalj gyakorlatát a brandenburgi Finowfurtban. III. Károly és Kamilla pénteken a német államfő kíséretében Hamburgba látogat, ahol a többi között felkeresik az 1938-1939-ben zsidó gyermekek Angliába menekítésére szervezett mentőműveletek emlékművét.



III. Károly és Kamilla az eredeti tervek szerint Franciaországban tett volna elsőként állami látogatást. A németországi út előtti napokra tervezett látogatást Emmanuel Macron francia államfő kérésére elhalasztották.