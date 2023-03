Ukrajnai háború

Fehér Ház: nincsenek jelei annak, hogy Oroszország nukleáris eszközöket szállított volna Fehéroroszországba

Az Egyesült Államok szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy Oroszországból taktikai nukleáris katonai eszközöket szállítottak volna Fehéroroszországba - közölte a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának kommunikációs vezetője hétfőn újságírók előtt.



John Kirby szerint annak sem látták jelét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a taktikai nukleáris eszközök fehéroroszországi telepítéséről tett bejelentése olyan döntéssel is járt volna, hogy Oroszország taktikai atomfegyvert szándékozna bevetni Ukrajnában. A fehér házi illetékes közölte, hogy Washington nagyon szorosan nyomon követi az eseményeket, de jelenleg semmi nem indokolja, hogy változtasson "stratégiai elrettentő" pozícióján.



John Kirby aggasztónak nevezte az orosz-iráni közeledésről szóló jelentéseket a kiberegyüttműködést tekintve, de megjegyezte, hogy látni kell ennek pontos tartalmát, azt, hogy miként valósulhat meg a gyakorlatban. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa saját nemzetbiztonsági érdekeinek védelmét és érvényre juttatását a Közel-Keleten.



Elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok folytatja az Iszlám Állam elleni műveletet, függetlenül a Szíriában történt múlt heti incidenstől, amikor iráni gyártású drón amerikai katonákat sebesített meg és egy szerződéses jogviszonyban álló embert megölt Szíria északkeleti részén egy támaszponton. John Kirby hangsúlyozta, hogy nincs változás az amerikai jelenlétet illetően sem. A támadásért felelősnek tartott, Irán támogatását élvező fegyveres csoportok részéről nem tapasztaltak további támadásokat, de készenlétben vannak, és az Egyesült Államok a továbbiakban is határozottan lépni fog saját polgárainak és létesítményeinek védelmében - mondta a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője.