Ipari baleset

Minden eltűntet megtaláltak a robbanás miatt összeomlott pennsylvaniai romjai alatt

Az édességüzemben pénteken este történt detonáció, amelyben összeomlott a gyárépület, és több környékbeli házban, köztük lakóépületben is károk keletkeztek. 2023.03.27 14:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb holttesteket találtak meg a pénteki pennsylvaniai robbanásban összeomlott csokoládégyár épületének romjai alatt, a halálos áldozatok száma ezzel hétre emelkedett - jelentette be az amerikai állam keleti részén fekvő West Reading város rendőrfőnöke, Wayne Holben helyi idő szerint vasárnap este.



Közölte, hogy vasárnap két holttestre bukkantak az egész hétvégén zajló kutatás és romeltakarítás nyomán; a feltételezések szerint a korábban még eltűntként nyilvántartott két dolgozó maradványairól van szó.



Az édességüzemben pénteken este történt detonáció, amelyben összeomlott a gyárépület, és több környékbeli házban, köztük lakóépületben is károk keletkeztek.



A kisvárosban 1948 óta működő gyárban történt robbanás okát továbbra is vizsgálják a hatóságok. Az üzemben elsősorban ünnepekre szánt csokoládéfigurákat gyártottak.



Samantha Kaag polgármester bejelentette, hogy állapotfelmérés céljából három környékbeli épületet lezártak, de ez nem jelenti azt, hogy lakhatatlanná vagy használhatatlanná váltak volna. A 4500 lakosú település vezetője péntekre virrasztást hirdetett meg az áldozatok emlékére.



Pennsylvania állam kormányzója, Josh Shapiro szombaton felkereste a katasztrófa helyszínét, és anyagi támogatást ígért az újjáépítéshez.