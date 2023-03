Társadalom

Az olasz családügyi miniszter szerint a béranyaság rasszista

A béranyaság megalázza a nőket, törvénytelen kereskedelmi tevékenységnek számít, és a szülők kiválasztása rasszizmust hordoz magában Eugenia Roccella családügyi miniszter szerint, aki zéró toleranciát hirdetett meg a gyakorlat ellen az Il Mattino napilapnak adott interjúban hétfőn.



A miniszter nyilatkozatával egy időben a római parlamentben megkezdődött a vita a jobboldali kormány törvénytervezetéről, mely úgynevezett egyetemes bűncselekménynek nyilvánítaná a béranyaságot.



Az anyagi ellenszolgáltatásért vállalt pótanyaságot, valamint annak hirdetését, reklámozását az olasz jogszabályok jelenleg is bűncselekménynek minősítik, ha az az ország területén történik. A kormánypártok javaslata bűncselekménnyé nyilvánítaná a külföldön igénybe vett béranyaságot is.



Eugenia Roccella szerint jelenleg túlzott tolerancia övezi a béranyaság gyakorlatát, ezért van szükség a jogszabályok szigorítására.



A család- és születési politikáért, valamint az esélyegyenlőségért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a béranyaságot rasszistának tartja. Hangoztatta, hogy a béranyákat fajuk, bőrszínük szerint választják ki: "a magas, szép, szőke, gyakran kelet-európai nő többe kerül, mint a fekete bőrű" - jelentette ki.



Hozzátette, hogy a béranyaság kereskedelmi tevékenységként működik interneten, de nemzetközi vásárokat is rendeznek katalógusokkal. Megjegyezte, a szolgáltatást igénybe vevők jelentős összeget fizetnek, melyből a béranyákhoz csak egy töredék jut el.



A béranyaság megalázza a nőket, a gyermekeket pedig megfosztja az alapvető jogoktól, köztük az egyik biológiai szülő biztosításától - mondta Eugenia Roccella.



A miniszter törvénytelennek nevezte egyes baloldali polgármesterek döntését, hogy az azonos neműek élettársi kapcsolatában nevelt gyerekek anyakönyvezésekor is két szülő nevét tüntetik fel.



A belügyminisztérium februárban rendelkezéssel érvénytelennek nyilvánította a baloldali polgármesterek vezette önkormányzatok gyakorlatát, miszerint két férfi vagy két nő gyermeke esetén mindkettőt szülőnek nyilvánították. A belügyminisztérium a Semmítőszék 2019-es határozatára hivatkozott, amely kimondta, hogy két férfi együttélése esetén, ha gyermekük külföldön béranyaság segítségével született, az olaszországi anyakönyvezéskor csak a biológiai apát szabad feltüntetni szülőként. Hasonlóképpen két nő esetében is csak egyikük minősülhet szülőnek az anyakönyvezés során.



A Semmítőszék azt is megállapította, hogy a másik felnőtt szülőként való elismerése nem az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, hanem ahhoz bírósági döntés szükséges minden egyes esetben.



Mindezek ellenére Róma főpolgármestere, Roberto Gualtieri bejelentette, hogy a főváros továbbra is két szülő feltüntetésével anyakönyvezi két olasz nő külföldön született gyermekét.

Ezzel egy időben a római parlament első olvasatban elvetette az Európai Bizottság kezdeményezte európai szülőségi bizonyítvány bevezetését. Utóbbi kötelezné az EU-tagállamokat, hogy elismerjék egy másik tagállamban létrejött szülői kapcsolatot vagy az arról szóló határozatot az Európai Unión belül bárhol.