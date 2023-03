Demonstráció

Nagyszabású sztrájk bénítja a közlekedést Németországban

Csaknem teljesen leállt a távolsági és a térségi közösségi közlekedés hétfőn Németországban több szakszervezet közös figyelmeztető sztrájkja miatt.



Az egész napos munkabeszüntetés országszerte súlyos fennakadásokat okozott. A Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság valamennyi távolsági járatát törölte, és sokhelyütt a regionális járatok sem közlekednek. A legtöbb repülőtéren is leállt a forgalom, a kevés kivétel közé tartozik a fővárost és térségét kiszolgáló Berlin-Brandenburg nemzetközi repülőtér (BER), ahol azonban a belföldi járatokat mind törölni kellett.



A tizenhat közül hét tartományban a helyi közösségi közlekedés is megbénult, köztük a legnépesebb tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában.



A szolgáltató szektor legnagyobb munkavállalói érdekképviselete, a Ver.di szakszervezeti szövetség és a vasutas és közlekedési dolgozók szakszervezetének (EVG) 24 órás sztrájkja az autópálya-üzemeltető társaságokat és a vízügyi és hajózási igazgatási szerveket is érinti.



A ver.di a munkabeszüntetéssel tovább növeli a munkaadói oldalra kifejtett nyomást a közszférában dolgozó nagyjából 2,3 millió munkavállalóra vonatkozó kollektív szerződésről zajló tárgyalásokon.



A közlekedési ágazat egészét átfogó sztrájkkal "félreérthetetlenül világossá tesszük a munkaadónak, hogy a munkavállalók egyértelműen a követeléseink mögött állnak" - jelentette ki Frank Werneke, a Ver.di vezetője hétfő reggel Potsdamban, ahol a tárgyalás harmadik fordulóját tartják.



A Ver.di 10,5 százalékos, és legalább 500 eurós béremelést követel. A munkaadói oldal egyelőre 5 százalékos béremelést és 2500 euró egyszeri kifizetést ajánl. A szakszervezeti szövetség harmadszor alkalmazza a figyelmeztető sztrájk eszközét a februárban elkezdett tárgyalási folyamatban. Az 1,8 milliós tagságú érdekképviselet 120 ezer dolgozót szólított fel a hétfői munkabeszüntetésre.



Az Ver.di akcióihoz első alkalommal csatlakozó EVG a teljes tagságot, 230 ezer embert hívott sztrájkba. A szakszervezet ötvennél is több közlekedési vállalattal - köztük a DB-vel és számos térségi vasú vasúttársasággal - tárgyal, az első forduló nem hozott eredményt. Központi követelése egy minden munkavállalóra egyformán vonatkozó 650 eurós béremelés.