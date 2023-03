Háború

Putyin: A Nyugat fegyverellátása Ukrajnának nem lesz elég Oroszország legyőzéséhez

Putyin nem ért egyet azzal, hogy a Kijevnek küldött szegényített urániumot tartalmazó fegyverek nem fognak egészségügyi problémákat vagy más negatív következményeket okozni. 2023.03.26 19:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok és európai szövetségesei több tízmilliárd dollár értékű katonai felszerelést küldtek Kijevnek, hogy az Ukrajnában zajló proxy-háborút táplálják - hangoztatja Oroszország. Moszkva többször figyelmeztetett ezeknek az akcióknak a regionális és globális biztonságra gyakorolt következményeire.



A nyugati országok nem lesznek képesek annyi fegyvert szállítani Ukrajnába, hogy le tudnák győzni hazánkat - jelentete be Vlagyimir Putyin elnök.



"Amikor fegyvereket szállítanak egy olyan országnak, amellyel konfliktusban állunk, az mindig fenyegetést jelent. Természetesen tudunk a szállítások terveiről" - mondta Putyin az orosz televíziónak adott szombati interjújában arra a kérdésre válaszolva, hogy Moszkva a nyugati fegyverszállításokat Kijevbe "fenyegetésnek" tekinti-e a nemzetbiztonságra nézve.



"Látjuk, hallunk és tudunk ezekről a szállítási tervekről. Először is, a vezető NATO-országok, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok, információink szerint havonta körülbelül 14-15 ezer lövedéket gyárt... Az ukrán fegyveres erők, katonai becsléseink szerint, akár 5000 lövedéket is elhasználnak az ellenségeskedések egyetlen napján" - mondta Putyin.



"Az orosz termelés, a hadiipari komplexum nagyon gyors ütemben fejlődik - olyan ütemben, amire sokan nem számítottak. És ugyanebben az időszakban az orosz ipar háromszor annyi lőszert állít elő - sőt, több mint háromszor annyit fog" - mondta Putyin.



Putyin szerint Oroszország tud a NATO azon terveiről, hogy idénre havi 42 ezerre, 2025-re pedig évi 75 ezerre növeli a lövedékgyártást. "Még nem tudjuk, mi lesz 2025-ben, de most, ebben az évben 14-15 ezer lövedéket gyártanak, annak ellenére, hogy az ukrán hadsereg naponta akár 5000-et is ellő" - ismételte meg.



"Aggódunk [a fegyverszállítások] miatt abból a szempontból, hogy ez egy kísérlet a konfliktus meghosszabbítására" - mondta Putyin, megjegyezve, hogy "azok logikája szempontjából, akik ezt a konfliktust kiprovokálták, és mindenáron meg akarják őrizni, [a fegyverszállítások] valószínűleg helyes döntés". De véleményem szerint ez csak még nagyobb tragédiához fog vezetni" - mondta.



Hangsúlyozva, hogy Oroszország nem fogja megengedni gazdaságának "túlzott militarizálását" a Kijevnek küldött nyugati fegyversegélyekkel párhuzamosan, Putyin azt mondta, hogy Moszkva eddig nem csökkentette a polgári építkezéseket, az egészségügyet, az oktatást és az infrastruktúra fejlesztését, de a Nyugat kénytelen lesz erre.

"A NATO 420-440 tankot tervez Ukrajnába küldeni. Itt ugyanaz a helyzet, mint a lőszerrel. Ebben az időszakban több mint 1600 harckocsit fogunk legyártani és modernizálni" - mondta Putyin. "Az orosz hadsereg tankjainak összlétszáma háromszor nagyobb lesz, mint az Ukrán Fegyveres Erők tankjainak száma. Sőt, több mint háromszorosa" - tette hozzá.



Putyin nem értett egyet a nyugati tisztviselők és a média által hangoztatott állítással, miszerint a Kijevbe küldött szegényített urániumtartalmú fegyverek nem fognak egészségügyi problémákat vagy más negatív következményeket okozni.



"Tény, hogy nem tartoznak a tömegpusztító fegyverek kategóriájába. Ez így van. De a lövedék magja szegényített uránnal mégis úgynevezett sugárzó port termel, és ebben az értelemben természetesen a legveszélyesebb fegyverek közé tartozik" - mondta.



Oroszországnak megvannak az eszközei a válaszadásra - figyelmeztetett Putyin. "Túlzás nélkül, több százezer, szó szerint több százezer ilyen lövedékkel rendelkezünk. Csak még nem használtuk őket".



Az orosz elnök nem zárta ki, hogy az Egyesült Királyság bejelentése a Kijevbe irányuló DU-lőszer-szállításokról "szándékosan" úgy volt időzítve, hogy az egybeessen az e heti, közte és Hszi Csin-ping kínai elnök között zajló tárgyalásokkal, amelyeken többek között Peking sokat emlegetett 12 pontos ukrajnai béketervét is megvitatják.



"Ugyanazon a napon, amikor Hszi Csin-ping elnök az ukrán válság békés úton történő megoldására irányuló kínai terv pozitív aspektusairól beszélt nekem, értesültünk arról, hogy a konfliktus kirobbantóiként szolgáló nyugati országok több millió lövedéket szállítanak Ukrajnának. Másnap, közvetlenül a sajtóval való találkozónk előtt értesültünk erről a történetről, miszerint az Egyesült Királyság tervezi, hogy szegényített urániumot tartalmazó lövedékeket küld" - mondta Putyin. "Mintha a Nyugat ezt szándékosan tette volna, hogy valahogy megzavarja a tárgyalásainkat, vagy valahogy befolyásolja azokat".



Az Egyesült Királyság e heti bejelentése, miszerint DU lőszereket kíván Kijevbe küldeni, félelmeket keltett, hogy Ukrajna széles területei egy újabb szegényített uránnal szennyezett pusztasággá válhatnak, hasonlóan a volt Jugoszlávia és Irak egyes részeihez, ahol az 1990-es és 2000-es években az USA és a britek DU-használatát követően drámaian megugrott a rákos megbetegedések és más betegségek száma. Igor Kirillov, az orosz hadsereg sugárvédelmi, vegyi és biológiai védelmi csapatainak vezetője pénteken arra figyelmeztetett, hogy az ilyen fegyverek használata "helyrehozhatatlan károkat okozna Ukrajna fegyveres erőinek és a civil lakosság egészségének" egyaránt.

Oroszország és Kína kiegészítik egymást

A Kínával való együttműködés tágabb témájáról Putyin azt mondta, hogy a két ország arra fog törekedni, hogy "egyesítsük erőfeszítéseinket a legígéretesebb csúcstechnológiai iparágakban", és ez a kérdés egyike azoknak a dolgoknak, amelyekről Hszi elnökkel tárgyalt.



A kínai vezetővel hétfőn folytatott négyórás informális tárgyalásairól Putyin azt mondta, hogy kollégája "nagyon érdekes tárgyalópartnernek" bizonyult, és bebizonyította, hogy "mélyen elmerült minden kérdésben, a világ ügyeiben, országa gazdaságában és kapcsolatainkban". Mindent tud a legapróbb részletekig. És nagyon jól felkészült volt. Érdekes volt vele beszélgetni. Azt hiszem, mindketten elégedettek voltunk". Putyin szerint Hszi "elég nagy figyelmet" szentelt az Ukrajnával kapcsolatos kínai rendezési terv felvázolásának és magyarázatának.



"Kína és Oroszország kiegészítik egymást. A kínai gazdaság magas növekedési üteméről és az energiaforrások iránti igényéről beszélek. Kínának szüksége van ezeknek az ellátásoknak a stabilitására. Oroszország természetesen képes ilyen stabilitást biztosítani" - mondta az orosz elnök. "Itt a nemzeti valuták használatáról beszélünk. Ha jüant használunk az energiaforrások harmadik országoknak történő eladásakor, az egy nagyon komoly lépés lesz. Mivel nincs igazán szükségünk dollárra, mert az import le van zárva, nincs értelme a dollárhoz ragaszkodnunk. Nem fogunk sehová sem sietni ebben a tekintetben" - mondta Putyin.

Taktikai atomfegyverek Fehéroroszországban

Putyin a stratégiai biztonsággal kapcsolatos kérdésekre is kitért, mondván, Moszkva és Minszk elvi megállapodást kötött arról, hogy Oroszország az Új START-szerződésből eredő kötelezettségeinek megsértése nélkül taktikai atomfegyvereket telepíthet Fehéroroszország területére.



"Megállapodtunk abban, hogy - ebben az értelemben igaza van Alekszandr Grigorjevics Lukasenka fehérorosz elnöknek, amikor azt mondja: 'Figyeljetek, mi vagyunk a legközelebbi szövetségeseitek. Miért helyeznek az amerikaiak atomfegyvereket a szövetségeseik területére?". Egyébként részt vesznek a szövetségesek pilótáinak kiképzésében is, hogy szükség esetén használni tudják ezeket a fegyvereket. Megállapodtunk abban, hogy ha szükséges, mi is megtesszük ugyanezt, anélkül, hogy megsértenénk kötelezettségeinket - hangsúlyozom - anélkül, hogy megsértenénk a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó nemzetközi kötelezettségeinket" - mondta Putyin.



"Az Egyesült Államok évtizedek óta ezt teszi. Régóta elhelyezik taktikai nukleáris fegyvereiket a szövetséges országok, a NATO-országok területén, Európában. Hat államban, ha jól emlékszem: Németországban, Törökországban, Hollandiában, Belgiumban, Olaszországban és Görögországban. Görögországban jelenleg nincsenek atomfegyverek, de van egy raktár" - mondta Putyin.