Magyarság

Pénzbírságot szabott ki a csendőrség Izsák Balázs SZNT-elnökre a marosvásárhelyi felvonulásért

Pénzbírságot szabott ki a román csendőrség Izsák Balázsra, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökére a székely szabadság napi marosvásárhelyi felvonulás megszervezéséért - közölte az MTI-vel az SZNT.



A március 10-i marosvásárhelyi megemlékezés és felvonulás szervezői pénteki közleményükben azt írták: a Maros megyei csendőrség marosszentgyörgyi egysége 2023. március 16-án állított ki büntető jegyzőkönyvet Izsák Balázs nevére. Ezt csütörtökön, március 23-án kézbesítette a posta.



Ebben az áll, hogy az 1000 lejes (78 ezer forint) pénzbírságot egy "betiltott" nyilvános rendezvény megtartásáért szabták ki.



Az SZNT szerint a büntetés jegyzőkönyve "megerősíti a csendőrségnek azt a megközelítését, hogy a román törvények tiltják a régiósításra, területi autonómiára vonatkozó gondolatok terjesztését, az etnikai kritériumok alapján igényelt területi autonómiát meg (a csendőrség) egyenesen sovinizmusnak minősíti".



A közleményhez mellékelt jegyzőkönyvben ugyanis azt írja, hogy a felvonuláson "Székelyföld etnikai alapon való regionalizálását, autonómiáját fenntartó eszméket népszerűsítettek", ami a csendőrség szerint sovinizmusnak minősül. Az is szerepel benne, hogy ezek az eszmék "érintik Románia területi integritását és nemzeti szuverenitását", így nemzetbiztonságra veszélyes cselekedetnek minősül népszerűsítésük. A jegyzőkönyv a vonatkozó romániai törvényeket is felsorolja.



Az SZNT közleményében azt írta, hogy Izsák Balázs nem fizeti ki a pénzbírságot, és jogorvoslati eljárást indít az érvénytelenítéséért. Felhívták azoknak a figyelmét, akik részt vettek a megemlékezésen, illetve a felvonuláson, hogy ha hasonló büntető jegyzőkönyvet kapnak, arról haladéktalanul tájékoztassák az SZNT-t az szntiroda@gmail.com címen annak érdekében, hogy a fellebbezési határidőn belül elindíthassák a jogorvoslati eljárást.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) országos elnöksége szolidaritásáról biztosította Izsák Balázst és az SZNT teljes tagságát, hangsúlyozva, hogy nem engednek a megfélemlítésnek.



Az EMNT elnöksége péntek délutáni közleményében leszögezte: elutasít "minden olyan törekvést, amely a székelység önrendelkezéséért törvényes és békés módon küzdők megfélemlítését tekinti céljának".



"Kiállunk szövetségeseink, az autonómiaküzdelem következetes képviselői mellett, s továbbra is valljuk: közösségünk legégetőbb problémáira, így a minket érő, menetrend szerint érkező és diszkriminatív hatósági eljárásokra, folyamatos jogsérelmeinkre, vagy épp az intézményrendszerünket érő újabb és újabb támadásokra az egyetlen megoldás az autonómia" - áll a közleményben.



Ebben az EMNT tudatja, hogy "a legújabb és nyíltan magyarellenes hatósági támadásról" nemzetközi szövetségeseit és az illetékes európai fórumokat is tájékoztatja.



Állásfoglalásban ítélte el péntek este a csendőrség eljárását az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) országos elnöksége is. A párt szerint "az újabb szélsőségesen magyarellenes és jogtipró esemény" pontosan azt jelzi, amire a résztvevők a székely szabadság napján fel akarták hívni a figyelmet: hogy Románia a rendszerváltás után bő három évtizeddel sem képes az európai normákkal összhangban működni, csak a megfélemlítés eszközével képes élni - írták.



"A Maros megyei rendvédelmi szerv egyértelműen jogtalan reakciója nem értelmezhető másként, mint arra való törekvésként, hogy teljes erdélyi magyar közösségünket félelemben tartsa - most éppen úgy, hogy az önrendelkezésért folytatott békés és jogszerű harcunk egyik vezető személyiségét igyekszik meghurcolni" - fogalmaztak a közleményben.



Hangsúlyozták, hogy ha a jogérvényesítő autonómiaküzdelem "bármely szereplőjét támadás éri, azzal teljes közösségünket éri támadás", ezért "egyként sorakoznak fel" Izsák Balázs és az SZNT teljes tagsága mellett, és tiltakoznak a történtek ellen. "Elutasítjuk a rendvédelmi szervek azon törekvéseit, hogy szólás- és gyülekezési szabadságunk alkotmányos jogait semmibe véve megpróbálják megakadályozni a megakadályozhatatlant: önrendelkezési igényünk kinyilatkoztatását és sikerre vitelét" - szögezte le az EMSZ elnöksége.

Emlékeztettek, hogy a párt politikájának alapja a nemzeti-keresztény értékrend és az autonómia ügye melletti feltétlen kiállás.



Az SZNT négy év szünet után március 10-én ismét megszervezte Marosvásárhelyen a székely szabadság napját. A csendőrség ezt minősítette "betiltottnak" az Izsák Balázsnak küldött jegyzőkönyvben.



Az SZNT elnöke már a rendezvény másnapján közölte a sajtóval, hogy a csendőrség törvénytelennek minősítette a felvonulást, amit az SZNT és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vezetői hatalmi visszaélésként értékeltek. Izsák Balázs akkor elmondta: a román csendőrség a rendezvény előtti tanácskozáson szóban közölte vele, hogy nem engedélyezettnek tekinti a tüntetést, noha a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal jóváhagyta.



Az SZNT-elnök a kolozsvári sajtótájékoztatón közölte: a helyszínen senkit nem bírságoltak meg, de a korábbi évek tapasztalata alapján arra számít, hogy az eseményen készült felvételek alapján utólag küldik ki a büntető jegyzőkönyveket. A szervezők bejelentették: a katonai ügyészséghez fordulnak az ügyben, mivel szerintük a Maros megyei csendőrség alapvető emberi jogokat, a gyülekezési jogot és a szólásszabadságot sértette meg azáltal, "hogy önkényesen törvénytelennek, sőt egyenesen alkotmányellenesnek minősítette" a rendezvényt.



Március 10-én, a székely szabadság napján a szervezők szerint 1500-2000 személy követelte Marosvásárhelyen Székelyföld területi autonómiáját, de a csendőrség a korábbi évektől eltérően nem engedélyezte az utcai felvonulást, és a járdára szorította a részvevőket.