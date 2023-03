Háború

Ukrajna nem áll készen a támadásra - Zelenszkij

Ukrajna még nem halmozott fel elegendő erőforrást egy offenzíva megindításához - ismerte el Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök.



A Yomiuri című japán lap által szombaton közölt interjúban Zelenszkij azt mondta, hogy a frontvonalon "nem jó a helyzet", és azzal magyarázta, hogy a kijevi erőknek nincs elég lőszerük egy hadművelet megindításához.



Az offenzíváról Zelenszkij kijelentette, hogy "még nem tudjuk megkezdeni. Tankok, tüzérség és az Egyesült Államok által szállított HIMARS rakétavetők nélkül nem küldhetjük bátor katonáinkat a frontvonalba".



"Várjuk, hogy a lőszer megérkezzen a partnereinktől" - tette hozzá, azt állítva, hogy az orosz csapatok háromszor annyi lövedéket lőttek ki, mint az ukrán fél.



Ennek fényében megismételte felhívását Kijev nyugati támogatóihoz, hogy küldjenek több fegyvert, és sürgette őket, hogy írják alá a vadászgépek szállítását.



Az Oroszországgal való esetleges párbeszédről szólva Zelenszkij ragaszkodott ahhoz, hogy "ehhez semmilyen feltétel nem alakult ki", és arra utalt, hogy az orosz erőknek előbb el kellene hagyniuk azokat a területeket, amelyeket Ukrajna sajátjának vall. Moszkva többször is kijelentette, hogy nyitott a Kijevvel való tárgyalásokra azzal a feltétellel, hogy az elismeri a "helyi valóságot", utalva négy korábbi ukrán régió Oroszországhoz való új státuszára.



A nyugati médiában már hetek óta kavarognak a találgatások egy közelgő ukrán tavaszi ellentámadásról. A Politico a múlt héten arról számolt be, hogy az Egyesült Államok arra számít, hogy Kijev májusban megkezdi az offenzívát, és az ukrán csapatok vagy a Dnyeper folyón való átkeléssel - amit nem tartottak valószínűnek -, vagy az északi állásaikból történő előrenyomulással próbálnak benyomulni a Krímbe.



Ugyanebben az időben a New York Times arról számolt be, hogy nyugati tisztviselők aggódtak amiatt, hogy Ukrajna költséges kísérletei a stratégiai fontosságú donbászi Artyomovszk (Ukrajnában Bakhmut néven ismert) város megtartására veszélyeztethetik a közelgő offenzívát, mivel Kijev nyugati támogatói nem lesznek képesek egyhamar feltölteni a lőszerkészleteket. Ezt szem előtt tartva a Pentagon egyik, a hírügynökség által idézett tisztségviselője "utolsó utáni erőfeszítésnek" nevezte a várható offenzívát.



Pénteken Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, aki a Biztonsági Tanács elnökhelyettese, azt mondta, hogy Moszkva tisztában van az ukrán offenzíva tervével, és megjegyezte, hogy az orosz vezérkar saját értékeléseket készít az ügyben, és válaszlépéseket tervez.