Háború

Ki adott jogot a szerbek megölésére - kérdezte Vucic a NATO-tól

A NATO-nak még felelnie kell a Jugoszlávia ellen 24 évvel ezelőtt a nemzetközi jogot megsértve indított bombázó hadjáratáért - jelentette ki pénteken Aleksandar Vucic szerb elnök.



Vucic az északi Szombor városában az 1999-es, több ezer szerb áldozatot követelő halálos légicsapások áldozatainak emlékére rendezett ünnepségen elmondta, hogy a NATO támadása jelentette azt a pillanatot, amikor "a modern nemzetközi jog végleg meghalt".



"24 év telt el. Elszakították területünk egy részét. Megöltetek 79 gyermeket, 2500 embert, és nemcsak civileket, hanem katonákat és rendőröket is" - állította a szerb elnök. "Kik vagytok ti, hogy megölitek katonáinkat és rendőreinket, akik a saját területükön és országukban vannak? Honnan vettétek a jogot, hogy megöljétek a katonáinkat és a rendőreinket? Ki adta nektek ezt a jogot?"



Vucic emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok vezette katonai blokk megtámadott egy "szabad és szuverén országot", miközben azzal indokolta a lépést, hogy meg kellett állítani a népirtást. Emlékeztetett arra is, hogy a NATO nem kapta meg az ENSZ Biztonsági Tanácsának engedélyét a katonai beavatkozás megkezdéséhez, de mégis folytatta azt.



A szerb vezető szerint a NATO két okból "hajtotta végre az agressziót". Először is meg akarták mutatni, hogy "mi vagyunk a legerősebbek és mindenre képesek vagyunk", másodszor pedig "el akarták venni Koszovót és Metóhiát" Szerbiától - mondta.



Vucic a továbbiakban azt mondta, hogy Szerbia kötelessége, hogy "megpróbáljon megbocsátani", de mindent csak akkor tud elfelejteni, ha megszűnik létezni.



Az elnök beszédét az 1999. március 24-én kezdődött Szövetséges Erők hadművelet, a NATO Jugoszlávia ellen az albán szeparatisták nevében végrehajtott légicsapásainak kezdetének évfordulóján mondta.



A 78 napos légi hadjárat, amely szerb városokat vett célba, arra kényszerítette a jugoszláv fegyveres erőket, hogy kivonuljanak Koszovóból. 2008-ban a szakadár régió egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét az Egyesült Államok és számos szövetségesének támogatásával. A lépést azonban Szerbia, Oroszország, Kína és számos más ország nem ismerte el.