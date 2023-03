Konfliktus

Biden figyelmeztetést küldött Iránnak

Joe Biden amerikai elnök kommentálta az Egyesült Államok által Szíriában végrehajtott légicsapásokat, amelyeket válaszul egy koalíciós bázis elleni halálos dróntámadásra hajtottak végre, amelyért Washington az iráni kötődésű milíciákat tette felelőssé. Figyelmeztette Teheránt, hogy az ehhez hasonló incidensek megtorlást vonnak maguk után.



"Félreértés ne essék, az Egyesült Államok nem - hangsúlyozom, nem - keresi a konfliktust Iránnal. De készüljenek fel arra, hogy erőteljesen fogunk fellépni, hogy megvédjük a népünket. Pontosan ez történt tegnap este" - mondta Biden pénteken Ottawában Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón.



Egy amerikai civil meghalt, öt amerikai katona és egy civil pedig megsebesült, miután csütörtök dél körül egy kamikaze drón csapódott be az Egyesült Államok vezette koalíció egyik támaszpontjára az északkelet-szíriai Haszaka város közelében - közölte korábban a védelmi minisztérium, hozzátéve, hogy az UAV-ról kiderült, hogy iráni eredetű volt.



A Pentagon szerint még aznap amerikai F-15-ös vadászgépek két légicsapást hajtottak végre Szíriában olyan létesítmények ellen, amelyeket állítólag az iráni Iszlám Forradalmi Gárdával (IRGC) kapcsolatban álló csoportok használnak. A bombázásokat Biden elnök utasítására hajtották végre - tette hozzá a Pentagon.



Nem sokkal később tíz rakétát lőttek ki Green Village-re, egy északkelet-szíriai amerikai katonai állásra. A támadást, amely nem járt se áldozatokkal, se pusztítással, Washington szintén az Irán által támogatott milíciáknak tulajdonította.



"Továbbra is folytatni fogjuk erőfeszítéseinket a térségben a terrorista fenyegetések elleni küzdelemben, Kanadával és a koalíció más tagjaival partnerségben, hogy legyőzzük az ISIS-t [Iszlám Állam]" - mondta Biden.



Korábban helyi források az iráni Press TV-nek azt mondták, hogy az amerikai rakéták valójában egy vidékfejlesztési központot és egy gabonatárolót találtak el a kelet-szíriai Deir ez-Zór tartományban. "Egyetlen iráni sem halt meg" - állította a műsorszolgáltató.



Mintegy 900 amerikai katona maradt az olajban gazdag Északkelet-Szíriában, miután a 2010-es évek közepén telepítették oda az Iszlám Állam elleni harc ürügyén. Damaszkusz illegálisnak tartja jelenlétüket, és többször panaszt tett az ENSZ-nél. A szíriai kormány álláspontját Oroszország és Irán is osztja, amelyek segítették az országot a terrorizmus elleni küzdelemben.