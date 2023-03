Konfliktus

Beperelt a Jack Daniel's egy kutyajáték-gyártót

A Jack Daniel's ügyvédei szerdán az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságán szálltak szembe egy kisállat-játék gyártóval. A híres whiskymárka azt állítja, hogy a "Bad Spaniels Silly Squeaker" nevű kutyajáték sérti a szövetségi védjegyjogot - derül ki az amerikai legfelsőbb bíróság honlapján található bejegyzésből.



A szóban forgó termék, a VIP Products LLC által gyártott sípoló játék feltűnő hasonlóságot mutat a Jack Daniel's whiskey palackjával, gyakorlatilag ugyanolyan méretű, formájú, hasonló betűtípusú és fekete címkéjű, így azt állítják, hogy a Jack Daniel's "Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey" ihlette a VIP Productsot a "The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet" megalkotására.



A kerületi bíróság korábbi döntése szerint a Jack Daniel's védjegyeinek használata "alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére, sértette a Jack Daniel's védjegyeit, és rontotta a Jack Daniel jó hírnevét" - áll a Legfelsőbb Bíróság közleményében.



A VIP Products nagyjából két tucat más szeszesital- és üdítőital-márkát, például a Johnnie Walkert és a Coca-Colát parodizáló kutyajátékokat is gyárt.



A Reuters szerint a döntés június végére várható.